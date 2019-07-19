声音嘶哑超两周应及时就诊

喉癌作为相对“低调”的癌种，早期症状不明显，时常被人忽视，但是它发病部位是呼吸道，对生命威胁大。专家提醒，对于高危人群，如果声音嘶哑超过两周，一定要及时就诊。不过，喉癌患者也无须过度惊慌，以往喉癌患者往往是采取大刀大切的手术手段，手术过后失去声带无法发声，现在，咽喉内镜微创手术已经越来越成熟和普及了，保喉率明显上升。

声音嘶哑超两周要警惕

中山大学附属第一医院副院长、耳鼻咽喉医院院长文卫平教授介绍，喉癌在全身肿瘤癌种中占3%~6%，发病率不算高，并不是常见癌种，但是由于发病部位在人体呼吸道，因此对生命构成了很大的危险。

由于喉咙早期症状并不明显，因此容易令人掉以轻心。文卫平介绍，目前喉癌主要有三种类型：一是声门型，肿瘤主要长在声带位置，这种类型会有症状出现，对于高危人群，如年龄已经超过40岁常年吸烟、长期生活处于紧张疲劳状态、工作环境容易面对污染，当声音嘶哑超过两周时，要及时到医院做检查。高危人群应每年定期体检。

另外两种分别是声门上型和声门下型，没有特异症状，很难早期发现。

目前喉癌的治疗主要有化疗、放疗、手术三种，我国以手术治疗为主，晚期喉癌手术切除后可配合放疗，而在欧洲早期的喉癌治疗中，有采用到化疗的手段，总体来说，要根据患者的病情综合制定治疗方案。

手术保喉率有所提高

“对于喉癌患者大刀大切的时代已经过去了，未来这类手术更有望日间化。”文卫平表示，这主要得益于医学技术的进步。

在过去设备简陋的时代，治疗喉癌主要使用支撑喉镜配合显微镜手术，精细化程度有待提高；20世纪90年代有了咽喉内镜手术，2000年左右激光治疗手术进入国内，并在近十年越来越普遍，差不多同样的时期，等离子射频吸割技术也在普及，“近十年来，喉癌的手术治疗有了很大进步。”

显微外科手术的进步使得保喉率有所增加。专家透露，早期喉癌治疗基本是全切模式，如今是能保尽量保，近十年来，全切比例从80%降低到50%，到如今降低到20%~30%之间，这意味着近七成喉癌患者可以避免喉部全切，提高保喉可能性。