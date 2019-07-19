最便宜的防过敏办法是保湿

湿疹、荨麻疹、过敏性鼻炎、结膜炎、哮喘……统统都是过敏性疾病。这些看似轻微的问题，却是人类最常见的慢性疾病之一，全球22%的人被过敏性疾病困扰，仅特应性皮炎（湿疹）一种，儿童、成人发病率就在10%左右，我国患过敏性鼻炎者超过1亿人。

过敏很难受，而且难“断根”，在初期，最低成本的防治过敏办法竟然是润肤！

近日，国际过敏与变态反应领域排名第一的权威期刊《过敏与临床免疫学杂志》在线发表南方医科大学皮肤病医院最新研究成果，发现过敏发生的深层机制，为防治提供新的干预靶点及途径。

过敏是如何发生的？

尽管在全人群里，每4~5个人里就有一个人患过敏性疾病，但一直以来，过敏的基本机制尚不清楚。

“过敏是如何发生的？”成为很多医学与临床研究者苦苦追寻的。

《过敏与临床免疫学杂志》近日以论著形式，在线发表了南方医科大学皮肤病医院最新研究成果。该文由南方医科大学皮肤病医院皮肤科主任梁云生教授、于碧慧医师为共同第一作者，该院梁云生教授、杨斌教授和中南大学湘雅二医院陆前进教授为共同通讯作者。

该研究发现来自皮肤黏膜的前炎症因子TSLP表观遗传上调抗原提呈细胞的Dectin-2（一种摄取提呈过敏原的受体）等表达，而过敏原通过Dectin-2激活抗原提呈细胞，活化过敏相关Th2细胞分泌白介素IL-4/13炎症因子，最终导致过敏反应发生。

提供防治过敏的新靶点

千万不要小看这一过敏机制的发现，梁云生团队的研究，系统阐明过敏发生的全新表观遗传机制，并发现过敏性疾病防治新的干预靶点及途径。

记者了解到，目前医学研究已经证实，Th2细胞活化在过敏性疾病中发挥关键作用。如阻断Th2细胞分泌的白介素4/13通路的生物制剂——杜匹鲁单抗是目前治疗过敏性疾病——特应性皮炎的最有效药物。

不过，再往上溯源，是什么诱导Th2过敏反应？能不能在更源头之处找到过敏机制？梁云生团队给出了答案：可以，它就是TSLP。

梁云生团队研究发现，TSLP通过诱导抗原提呈细胞的成熟分化，并通过表观遗传上调摄取过敏原受体-Dectin-2的表达，从而促进过敏原提呈，诱导过敏性的T细胞活化，最终导致过敏反应发生。

而令梁云生对成果倍感自豪的是，其实TSLP最大来源就是皮肤黏膜；皮肤屏障受损或皮肤炎症时可诱导TSLP生产，所以皮肤是启动过敏的关键部位。有意思的是，过敏性疾病存在自然进程，常首先表现为婴儿特应性皮炎或食物过敏，继之发展为哮喘及变应性鼻炎。只要将过敏预防、控制的策略提前到皮炎阶段，那有望阻止后面的食物过敏、结膜炎、过敏性鼻炎、哮喘等过敏性疾病的发生。也就是说，梁云生团队的研究成果，从特应性皮炎（AD）“出发”，但实质上可扩大至过敏性疾病，提供防治过敏的新靶点、新途径。

“保湿”可早期

低成本防治过敏

同样面对过敏原，比如芒果、菠萝等食物，尘螨、花粉等物质，一样有搔抓、出汗或受过冷过热的温度刺激、毛织、化纤或太紧身的衣物刺激等，有的人没事，有的人却一下子就过敏了。这样的状况，让人百思不解，哪怕最有医学知识的人大概也只能用“是不是过敏体质”“免疫调节机制好不好”来解释了。

梁云生指出，如今已经知道，其实追根溯源，很多过敏性疾病成人患者，婴儿期已经有过敏表现，或者有过敏家族史。最容易举例的就是特应性皮炎，我国7岁以下儿童12.94%患有特应性皮炎，而这些患儿可能在以后出现哮喘、过敏性鼻炎等过敏性疾病。

很多父母最早发现宝宝患湿疹，往往从口周、额面部皮肤看到，梁云生指出，其实就是宝宝皮肤屏障受损产生TSLP启动了“过敏反应”。

如此一来，防治过敏要从婴儿期做起，难道就要用药了吗？

不是的，其实更直接、更低成本的防治就是“保湿”，尤其是过敏体质、有过敏家族史者，有效的皮肤保湿可修复皮肤屏障减少TSLP的产生，预防过敏发生。

梁云生强调通过润肤剂“保湿”，能够降低特应性皮炎发生风险，改变特应性皮炎至其他过敏性疾病的自然发展进程。国际上已经有严谨的研究证实：英国、美国对124位家族有AD风险的新生儿、6月龄之前婴幼儿，经过润肤剂的基础治疗，将AD发病率有效降低50%；日本一项同类研究，对118位家族有AD风险的新生儿、32周龄之前婴幼儿，经过润肤剂的基础治疗，也将AD发病率有效降低32%。

阻止了AD发病，也就在早期成功阻断了过敏性疾病的发生。事实上，哪怕已经有过敏性皮炎，积极有效的“保湿”润肤，也能有效缓解、减少过敏复发，所以梁教授强烈建议过敏体质或过敏性皮炎患者“终身保湿”。

权威支招：

水浴后马上润肤

该如何从宝宝期开始低成本防治过敏？梁云生支招：

首先，建议宝宝最好盆浴，水温不要太高，在32℃~37℃即可，这个水温在冬季可能偏低，可以通过提高室温避免受凉；选择温和的pH值接近皮肤(5.0~6.6)的沐浴露；洗浴时间10~15分钟，既保障角质层水含量提升，也不会造成过分水合作用。

第二，浴后马上用大浴巾轻轻吸干皮肤，立即从头到脚，全身搽抹润肤剂锁住水分。不用迷信“高档”“纯天然、无添加”“专为宝宝研制”等，只要含有维生素E、尿囊素等保湿因子就很好，成人还可以用烟酰胺润肤剂，保湿同时还能美白。

第三，如果宝宝容易皮肤干燥，或者有过敏家族史，建议增加润肤剂使用次数，比如可每三小时一次。“有的宝宝患中重度湿疹，每月使用润肤剂的量达到400~500克了呢！”梁云生说。

最后，提醒无论婴儿还是小童，要尽量避免奶、辅食等食物外溢，刺激口周、面部皮肤，可以减少食物过敏的发生，这一点很多父母从未意识到。