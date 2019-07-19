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牙齿有“牙洞”一定要及时修补

翁淑贤

2019年07月19日08:15 来源：广州日报

许多人平时不注意保护牙齿，发展到一定程度，牙齿便出现了各种各样的问题。广州中医药大学第一附属医院口腔科副主任医师闫春歌指出，当牙齿出现了大小、深浅不一的“牙洞”时，很多人因为害怕看牙医，或者并未感觉到牙齿疼痛、不影响进食，于是便一拖再拖，延误了治疗。

闫春歌介绍，“牙洞”也就是我们常说的蛀牙、龋齿，一般按照病变深度分为浅龋、中龋和深龋——

浅龋：一般为釉质龋，窝沟浅龋早期表现为龋损部位色泽变黑，平滑牙面早期浅龋因脱矿一般呈白垩色斑点，后逐渐表现为褐色斑点，探针检查有粗糙感，浅龋位于釉质内，一般无主观症状。

中龋：龋病此时已经进展到牙本质，牙本质因脱矿而软化，通常可探及明显的龋洞，对酸甜过冷过热等外界刺激有酸痛感觉。

深龋：龋病进展到牙本质深层，通常可探查到很深的龋洞，对外界刺激比中龋时剧烈，刺激去除后疼痛消失，无自发痛。

“俗话说，小洞不补，大洞受苦。”闫春歌提醒，龋齿在早期时大多为一个小黑点，而且没有明显的疼痛，往往不易被发现和重视，但龋齿一旦发生，只会越来越严重，如果放任不理，牙齿上的小洞就会悄悄地变大，进而引起疼痛不适，可致牙髓病、根尖周病、颌骨炎症，造成牙体缺损甚至缺失，影响消化功能及牙颌系统的生长发育。所以，别忽视牙齿上的小洞，一旦发现，一定要及早治疗，并养成定期口腔检查的好习惯。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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