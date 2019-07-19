四招 助宝宝“伶牙俐齿”

宝宝说话晚就是语言发育迟缓？宝宝不说话，家长应该怎么办？家有幼儿，如何为其营造良好的语言发育环境？类似问题困扰着不少家长。为此，广州日报健康有约“名医大讲堂微课”特地邀请了广东省妇幼保健院神经康复科主任、主任医师常燕群为大家解疑答惑。

别错过宝宝

语言发育“里程碑”

“宝宝各方面发育都有其自然规律，单纯从语言发育角度而言，一般有这么几个‘里程碑’需要了解，家长不妨对照一下。”常燕群介绍，宝宝出生后的第一声啼哭其实就相当于他来到这个世界的第一句话，哭声是否响亮、有无杂音都与其健康状况息息相关。如果宝宝出生时哭声低沉，可能声带发育有问题；如果孩子哭声较弱，同时宝宝比较瘦小，考虑全身发育存在问题；如果哭声沙哑，则提示孩子可能存在炎症。

宝宝两三个月时会发出“咿咿呀呀”的声音；五个月左右时会发“baba”、“mama”之类的音；一岁时可以有意识地喊爸爸妈妈以及说一些简单的词，如“吃”、“坐”等，掌握20多个词汇；一岁半时可以说出五个字长短的句子，如“妈妈吃饭了”；两三岁的时候则可以说出包含方向、大小、颜色等意义更复杂的句子，词汇量可以达到50个甚至更多。

常燕群提醒，家长除了关注孩子说话早晚的问题，还要留意孩子所说是否有意义、能否与具体的人、事或场景联系起来，以及发音是否准确。

“语言发育迟缓的诊断也不是轻易就下的。”常燕群说，如果发现孩子语言发育进程有落后，可以对其周围语言环境进行调整，若仍无改善，建议到医院做相关评估和检查，最迟不宜晚于两岁。

宝宝说话晚

不能全怪舌根短

很多家长发现自家孩子说话晚，认为是孩子的舌系带短造成的。对此，常燕群表示，宝宝的舌系带短与其说话早晚并无直接关系，但可能会影响他发卷舌音。

常燕群介绍，听力障碍、智力因素、自闭症、口腔发生器官结构障碍、不恰当的抚养方式都可能导致宝宝出现语言发育迟缓或其他语言发育障碍。不恰当的抚养方式通常包括长期生活在封闭环境中、饮食结构单一只吃糊状物导致宝宝的咀嚼能力相对落后、很小就开始长时间接触电子产品等。

“听力障碍导致的语言发育障碍比较隐匿，容易被家长忽视，但实际上宝宝是否存在听力障碍还是很好判断的。”常燕群说，家长可在一定距离外喊宝宝的乳名，观察宝宝是否对声音有反应，在室外时也可以观察孩子是否对户外声音感到好奇、兴奋或害怕。

因智力因素导致语言发育出现障碍的孩子往往用词用句比较幼稚，只能用简单的词汇表达自己的意思，说长句时颠三倒四、缺乏逻辑，表情呆滞、动作迟缓。

有些家长认为孩子说话晚，不妨等一等，过段时间可能就自愈了。常燕群表示，语言发育可能存在个体化差异，“贵人语迟”的现象可能也会存在，但家长不应该有侥幸心理，发现异常要及早寻求医生指导。

巧用身边物

学习说话“神助攻”

0~3岁是孩子语言发育的高峰期，想要抓住宝宝语言发育“黄金期”，家长不妨这么做——

1.语言种类不宜多

居家环境里尽量用单一的语言与孩子交流，避免多语言（普通话、方言、外语等）环境，最多不宜超过两种。

2.表达方式要清楚

在与宝宝说话时，家长可结合手势、表情，清晰表达，不要含糊不清、或左或右，以免造成宝宝认知理解出现问题。

3.语言形式要丰富

日常可以用清晰、简单的语言讲故事给孩子听，如果孩子听不懂，可以反复讲。教宝宝唱儿歌、一起唱跳，也是调动孩子语言学习积极性的不错方式。

还可以借助身边物，拓展孩子的词汇，如教孩子说苹果一词时，可以拿出苹果的实物给他看，让他触摸，循着苹果-圆圆的苹果-圆圆的红红的苹果的逻辑，逐渐拓展词汇。

4.帮助孩子建立“朋友圈”

不要让孩子长时间待在封闭的空间里，鼓励他多和同龄小朋友接触，培养稳定的伙伴关系，互相学习，一起成长，对孩子身心健康都大有裨益。家长可观察孩子们的交流互动，及时适当引导。