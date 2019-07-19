抽血验出“牛奶过敏” 结果未必作准

医学指导 广州市妇女儿童医疗中心儿童保健科主任医师谭美珍、消化科主任医师耿岚岚

小宝宝以奶类为重要营养来源，可是偏偏牛奶又是3岁以下婴幼儿最常见的食物过敏原，可以表现为各种各样的症状，容易漏诊、误诊。而对于目前医院常用的过敏原检测，不少妈妈们的认识还存在误区。实际上抽血验IgE和皮肤点刺试验，得出的结果既不能确诊孩子为过敏，也不能排除孩子没有过敏。那么，怎么才能确诊呢？宝宝确诊牛奶过敏，家长应该怎么做呢？

牛奶过敏宝宝

长大易出现哮喘、鼻炎

广州市妇女儿童医疗中心儿童保健科消化科主任医师耿岚岚介绍，儿童食物过敏在世界范围内广泛存在，发病率为0.02%~8%，而且近年来呈上升趋势。牛奶和鸡蛋是3岁以下婴幼儿主要的食物过敏原，尤其是1岁以内出现食物过敏的孩子，近四成的过敏原是牛奶，三成的过敏原是鸡蛋。

从整体人群来看，我国有0.83%~3.5%的孩子对牛奶过敏。婴幼儿对牛奶蛋白过敏可以表现为各种各样的症状，而且严重程度不一。

广州市妇女儿童医疗中心儿童保健科主任医师谭美珍介绍，大部分牛奶蛋白过敏的婴儿在摄入牛奶蛋白配方奶粉后会立即出现症状，表现在呼吸道，可以是慢性咳嗽、喘息、无故流泪；表现在消化道，可以是呕吐、腹泻、便秘、便血等；湿疹、红斑、风团等，则可能是过敏在皮肤上的表现。在婴儿，胃肠道症状和特异性皮炎是最常见的症状。这些症状在几年之后随着呼吸系统症状的出现而逐渐消失。3岁开始出现哮喘，青春期左右表现为鼻炎，从而构成所谓的“过敏进程”。因此，过敏不仅可能影响婴幼儿期营养吸收，还可能会影响长大后的健康和生活质量。

抽血测过敏原

结果不能排除或确诊过敏

牛奶蛋白过敏诊断的第一步是查看病史和体格检查。包括父母有无过敏史，每天进食种类，最近一两个月体重的增长情况，大便性状，有无呕吐、恶心、哭闹、湿疹、喘息、鼻塞、长期咳嗽等疑似过敏症状等。

当怀疑孩子过敏，常用的一种检测手段是抽血检测过敏原，也就是血清特异性IgE检测，以及皮肤点刺试验。但耿岚岚表示，对于过敏原检测结果的解读，不少家长存在误区，认为“阳性就是过敏，阴性就是不过敏”。“门诊总有家长会问：‘为什么测出来我没有牛奶过敏，还是让我孩子换水解奶粉？’或者‘为什么明明测出来我孩子是过敏的，医生又说没过敏？’其实，如果检测出的结果是阳性，不代表孩子一定过敏，而阴性结果也不代表孩子一定不过敏，医生还是需要结合上述的病史判断。”也就是说，皮肤点刺试验和血清特异性IgE检测，假如结果是阳性，说明孩子发生牛奶蛋白过敏的可能性增加；但是，其结果不能确诊也不能排除诊断。

既然这样，血清特异性IgE检测还有意义吗？她进一步解释，牛奶蛋白过敏分为IgE介导和非IgE介导两种不同的介导机制，前者是速发的过敏反应，而表现为胃肠道症状的过敏很多是非IgE介导的。“如果要抽血检测过敏原的话，还是建议做特异性IgE的，虽然即使结果高出两倍也可能有50%的人是不过敏的，但假如结果很高的话，还是有提示意义的，过敏的几率会比其他人更高。从目前结果来说，测IgG抗体是没有意义的。因为只要不断吃某种食物，血液内IgG水平会很高。”

目前，包括牛奶在内的食物过敏，检测的金标准是食物回避+食物激发试验。如果怀疑牛奶蛋白过敏，婴儿需要回避牛奶蛋白2~4周（IgE介导的症状）或至6周（非IgE介导的症状）。如果回避牛奶蛋白后症状没有改善，高度排除牛奶蛋白过敏，有改善的则需要通过激发试验来确认诊断，如果激发试验阳性，则可以确诊过敏。

已确诊过敏

部分水解奶粉不合适

耿岚岚提醒，无论是为了检测是否牛奶过敏而进行诊断性食物回避的孩子，还是确诊牛奶过敏的孩子，妈妈都千万不要轻易断掉母乳，而是应该由妈妈来回避牛奶，在诊断性食物回避期间，妈妈也应该回避鸡蛋、海鲜等常见婴幼儿过敏食物，以免干扰食物回避的结果。母乳喂养的牛奶过敏孩子，绝大部分在妈妈回避奶制品后，症状会有改善。

如果是混合喂养或者纯人工喂养的孩子，则不能继续使用普通配方奶粉，要更换乳蛋白深度水解奶粉或者氨基酸配方，两者将过敏原去除或不含过敏原，适用于牛奶过敏婴儿。

轻中度牛奶过敏宝宝，饮食管理首选深度水解配方奶粉，其中，无胃肠道症状的患儿应该首选含纯化乳糖的深度水解配方奶粉。

而重度牛奶过敏宝宝则应该首选氨基酸配方。研究显示，只要奶量够，氨基酸配方粉喂养的牛奶蛋白过敏宝宝，体重身长和健康宝宝没有显著差异。

有的家长认为：“我的孩子过敏不是十分严重，只换部分水解配方奶粉就可以了吧？”实际上，乳蛋白部分水解配方食品是将牛奶蛋白经过加热和（或）酶水解为小分子乳蛋白、肽段和氨基酸，以降低大分子牛奶蛋白的致敏性，适用于乳蛋白过敏高风险婴儿，“乳蛋白过敏高风险宝宝是指父母双方或者一方有过敏病史，包括过敏性鼻炎、哮喘、牛奶过敏，爸爸妈妈过敏症状越多，子代发生过敏风险大大增加。”专家们表示，对于确诊的患儿，部分水解配方奶粉是不合适的。

症状控制良好

半岁后应尽早添加辅食

已经出现牛奶蛋白过敏的宝宝，对其他食物过敏的风险可能增加， 尤其是重度牛奶蛋白过敏婴儿，因此他们的辅食添加也需要关注。

谭美珍介绍，轻中度牛奶蛋白过敏、控制良好者，辅食添加与正常婴儿相同，建议婴儿满6月龄后尽早添加，从富铁食物开始；而重症牛奶蛋白过敏、多种食物过敏的宝宝，辅食添加需消化科等专科医生评估。

牛奶蛋白过敏会随着年龄增长缓解，1岁后，75%的患儿可以耐受牛奶蛋白，3岁后90%的患儿可以缓解。那么喝特殊配方奶粉的宝宝什么时候可以转回普通配方奶粉呢？谭美珍表示，假如初次诊断牛奶蛋白过敏时IgE数值比较高，可以在换回普通奶粉之前再次做一下IgE检测，假如数值下降，可以考虑更换下一阶段奶粉。如果初次诊断时没有检测IgE，而是通过饮食回避后症状消失而诊断为牛奶蛋白过敏的宝宝，可以在6个月之后尝试更换配方。

“但是，重度牛奶蛋白过敏的宝宝，应该在医院医生的监护下进行食物激发试验，这是宝宝能否更换奶粉的金标准。只有这样才能确切知道更换奶粉是否安全。”她说。

谭美珍提醒，更换配方时，一定要从小剂量开始。