北京大学人民医院双心医学临床技能培训课程暨燕园双心医学论坛专家

孙瑛 北京大学人民医院风湿免疫科创始人

中华医学会、中华风湿病学会会员。北京大学医学部风湿免疫学学系顾问。

韩芳 北京大学人民医院主任医师、北京大学睡眠研究中心主任

二级教授、博士研究生导师、博士后合作导师。中国睡眠研究会理事长，亚洲睡眠学会候任主席。中华医学会呼吸疾病分会睡眠学组副组长。

陈琦玲 北京大学人民医院心脏中心主任医师

参与多部国家级继续医学教育项目教材的编写，并参与多部心血管疾病 相关书的编写工作,先后在中华及中国系列杂志上发表数十篇文章。

张丽霞 主任医师、硕士生导师、心理治疗师

中国睡眠研究会理事、中国医师协会睡眠医学专业委员会委员、中国心理卫生协会会员、中华医学会会员，中央人民广播电台、北京电台，健康报，健康时报，《心理与健康》等媒体特约嘉宾。

马文林 上海市同济医院、同济大学附属同济医院、心内科主任医师

副教授、博士生导师、国家二级心理咨询师，中华医学会心身医学分会双心协作学组副组长，中华医学会行为医学分会教育学组委员，中国康复学会心血管专业青年委员。

刘慧 河南省安阳地区医院副院长、主任医师

教授，中国心脏联盟心血管疾病预防与康复专委会副主任委员，中国女医师协会心脏康复研究中心副主任，中国双心医师联盟副主席，中国医师协会中西医结合分会心脏康复专委会常委兼副秘书长，中国医师协会心脏重症专委会委员。

郑茵 海南省人民医院医疗保健中心副主任、主任医师

教授，硕士研究生导师，海南省心血管康复领域的学科带头人，美国心肺康复协会（AACVPR）委员，中国康复医学会理事会理事，海南省康复医学会副秘书长。

秦纲 山西医科大学第一医院心血管内科主任医师

医学博士，硕士生导师，山西省心理协会双心医学委员会主委暨双心联盟理事长、山西省医师协会老年医学分会心血管专业委员会常委、山西省老年学学会心脑血管病委员会常委。

张立晶 北京中医药大学东直门医院心血管内科主任、主任医师

中西医结合博士，硕士生导师，北京中西医结合学会心血管内科专业委员会副主任委员，北京中医药学会心血管专业委员会副主任委员，中国中医药研究促进会中医诊疗技术专业委员会副主任委员。

姜荣环 解放军总医院医学心理科主任，主任医师

副教授，第十届全军医学科委会心理学专委会常务委员，第十届全军医学科委会精神病学专委会委员，中国健康管理协会公职人员心理健康分会第一届副会长，中华医学会心身医学会常委兼副秘书长，中国生命关怀协会疼痛诊疗专业委员会常委。

姜红岩 北京市第一中西医结合医院心血管内科主任

医学博士，主任医师，中国中医药研究促进会中西医结合心血管病预防与康复专业委员会常务委员、秘书长，中国中医药研究促进会中西医结合心血管病预防与康复专业委员会青年专家委员会 主任委员，北京中西医结合学会心血管内科专业委员会常务委员、秘书长。