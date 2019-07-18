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郭蓉娟：早醒是抑郁？睡不着是焦虑？

2019年07月18日17:58 来源：人民网-人民健康网

近年来，人们对心理健康越发关注，从美国最新研究表明的“大学生缺觉影响心理健康”到登上微博热搜榜的话题“过度自省或致抑郁”，现代人投入了很大的精力来寻找抑郁的原因，希望能将自己从这种情绪中解救出来。

据流行病学调查统计，多年来抑郁症的发病率一直存在着上升趋势，目前抑郁症是世界第四大疾病，预计到2020年抑郁症将成为世界第二大疾病。

有时大家可能会疑惑，以前没怎么听到过的抑郁症，为什么现在一下子就多了起来？

其实，抑郁症是一个现代医学名词，虽然近几年大家才对这种疾病感到熟悉，但这种疾病表现出来的症状，早就被记录在案。《黄帝内经》中就讲述了类似忧、悲、恐等不良情绪的感受，《景岳全书》更是将“郁”做了分类，并明确描述出了“忧郁”。

“情志失调”和抑郁症是什么关系？情绪是怎么致病的？

抑郁症在中医的理论中是情志失调证的一个阶段，在这个阶段患者表现出的症状，相当于现代医学中描述的抑郁症。

中医认为，正常人通过肝脏调节喜、怒、忧、思、悲、恐、惊这些情绪，一旦肝脏调节这些情绪的功能失常，我们就会出现情绪上的异常。

情绪致病往往是一个连续的过程，并非一日之功，从正常情绪到异常情绪，从轻度的异常情绪到重度的异常情绪，再从重度的异常情绪发展成疾病。

抑郁症早期有什么征兆？

抑郁症的发生并非是突然的，而是存在一个较长的过程，早期往往有一些症状能够提示我们要及时调整自己：

● 睡眠问题

主要表现为早醒，患者醒来的时间比以前睡眠正常时醒来的时间要早2个小时左右，且醒来后无法再次入睡。

● 兴趣下降

以前十分感兴趣的事情，现在不再感兴趣了，以前一些做起来开心的事情，现在再做也不会开心了，整体表现为活力的丧失。

● 思考生死

在正常的情绪中，我们不会经常思考生死的问题，如果一段时间内我们经常思考生死相关的事情，甚至产生轻生的念头，一定要提高警惕。

● 疲劳

经常无缘无故的感到疲劳，且休息后无法缓解。

(责编：王晓华、权娟)


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