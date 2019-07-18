女白领“狂吃不胖”可能患上糖尿病

身高1.65米体重91斤，女白领常因“狂吃不胖”沾沾自喜，不料竟是胃肠功能紊乱所致，而且医生检查证实，她还存在餐后血糖升高的问题，为糖尿病高危人群。

28岁的小秦是一名不折不扣的“大胃王”，早餐一份热干面、一笼小笼包、一碗豆腐脑是常规的量。尽管如此，身高1.65米的她体重从未过百，“狂吃不胖”的体质羡煞众人。

7月15日中午，刚和同事吃完大餐的小秦开始频繁跑厕所，以为是午餐“不干净”，她随后赶到武汉市中医医院汉阳院区脾胃病科就诊。胃镜及胃排空测试显示，小秦患有糜烂性胃炎，且空腹12小时以上，胃中仍有200毫升以上残留物，是胃动力不足的显著表现。此外，检查还意外发现小秦尿酸偏高，餐后血糖升高，属于糖尿病高危人群。

脾胃病科金迪医生提醒，现代女性崇尚以瘦为美，但“狂吃不胖”则有可能是疾病信号。出现饭后腹泻和经常性腹泻的现象，应及时排查胃肠功能紊乱或肠易激综合征；狂吃不胖者应密切关注血糖和尿酸指标，以防糖尿病、痛风等疾病的发生。