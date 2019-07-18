热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

女白领“狂吃不胖”可能患上糖尿病

武叶

2019年07月18日10:03 来源：武汉晨报

身高1.65米体重91斤，女白领常因“狂吃不胖”沾沾自喜，不料竟是胃肠功能紊乱所致，而且医生检查证实，她还存在餐后血糖升高的问题，为糖尿病高危人群。

28岁的小秦是一名不折不扣的“大胃王”，早餐一份热干面、一笼小笼包、一碗豆腐脑是常规的量。尽管如此，身高1.65米的她体重从未过百，“狂吃不胖”的体质羡煞众人。

7月15日中午，刚和同事吃完大餐的小秦开始频繁跑厕所，以为是午餐“不干净”，她随后赶到武汉市中医医院汉阳院区脾胃病科就诊。胃镜及胃排空测试显示，小秦患有糜烂性胃炎，且空腹12小时以上，胃中仍有200毫升以上残留物，是胃动力不足的显著表现。此外，检查还意外发现小秦尿酸偏高，餐后血糖升高，属于糖尿病高危人群。

脾胃病科金迪医生提醒，现代女性崇尚以瘦为美，但“狂吃不胖”则有可能是疾病信号。出现饭后腹泻和经常性腹泻的现象，应及时排查胃肠功能紊乱或肠易激综合征；狂吃不胖者应密切关注血糖和尿酸指标，以防糖尿病、痛风等疾病的发生。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn