北京医耗联动首月：三级医院医药费用增幅有所回落

北京市卫生健康委17日表示，自6月15日正式实施医耗联动综合改革以来，北京市医药费用较去年同期增长5.2%，总体变化平稳。其中，三级医院增长5.4%，比改革前的1月至5月平均8.8%的增幅有所回落。

据介绍，医耗联动综合改革实施一个月以来，北京市三级医院医药费用增长5.4%，二级医院增长3.1%，一级医院及社区卫生服务机构增长5.5%。从结构看，中医、手术等技术劳务收入占比增长1.9个百分点，检验收入占比下降0.2个百分点；从费用看，患者门急诊次均费用降低0.1%，出院例均费用增长1.1%。

北京市卫生健康委主任雷海潮说，医耗联动综合改革使得医用耗材加价销售机制在北京不复存在。通过规范调整医疗服务项目价格，理顺医疗服务项目比价关系，从而更好地体现医务人员技术劳务价值。

据了解，一个月以来，北京市近3700所参改医疗机构完成门急诊量1800多万人次，出院量40余万人次。其中，三级医院门急诊量增长4.4%，二级医院增长1.1%，一级医院及社区卫生服务机构增长9.3%；此外，医疗机构门急诊次均和出院例均卫生材料费用分别降低6.2%和3.4%，二、三级医院的卫生材料费用占比降为20%。

雷海潮表示，北京市实现了连续27个月基层诊疗量增幅明显快于二三级医院。医耗联动综合改革以来，医疗机构服务量的结构变化符合分级诊疗导向。

据悉，目前京津冀医用耗材联合采购已完成心内血管支架等六类耗材的采购工作，价格平均下降超过15%，一年可节约医用耗材费用约5亿元。此外，北京市已执行国家药品集中采购和使用试点政策，25种国家集中采购药品价格降低了52%，目前已完成今年采购量的62%，全年可节省药品费用15亿元以上。

北京市卫生健康委表示，医耗联动综合改革实施仅一个月，医疗机构和患者行为尚在调整变化中，目前统计指标的变化仍为初步现象，有待进一步观察。未来将进一步加强监测分析，并采取有效措施，确保改革平稳有序实施。