我国推进减盐减油减糖 推广使用健康“小三件”

我国近日出台的《健康中国行动（2019-2030年）》提出合理膳食行动，重点鼓励全社会减盐、减油、减糖，提倡到2030年人均每日食盐摄入量不高于5g，成人人均每日食用油摄入量不高于25-30g，人均每日添加糖摄入量不高于25g。

中国疾控中心营养与健康所所长丁钢强17日在国家卫健委相关新闻发布会上说，2012年调查显示，我国居民人均每日食盐摄入量为10.5g，食用油摄入量为42.1g，目前我国人均每日添加糖（主要为蔗糖）摄入量约30g，均高于世界卫生组织和《中国居民膳食指南》推荐摄入量。

健康中国行动指出，高盐、高糖、高脂等不健康饮食是引起肥胖、心脑血管疾病、糖尿病及其他代谢性疾病和肿瘤的危险因素。2016年全球疾病负担研究结果显示，饮食因素导致的疾病负担占到15.9%。

提倡“三减”并不是一个新话题，健康中国行动将如何实现这些目标？国家卫健委规划司司长毛群安说：“这次的行动是一个十多年的行动，就是围绕这几件事，要落实、落细、落小，落到每个机关、家庭、学校、单位。”

具体来看，一些举措颇有新意：推广使用健康“小三件”（限量盐勺、限量油壶和健康腰围尺），提高家庭普及率，鼓励专业行业组织指导家庭正确使用。

同时，行动倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖，科学减少加工食品中的蔗糖含量；引导企业在食盐、食用油生产销售中配套用量控制措施，如在盐袋中赠送2g量勺、生产限量油壶和带刻度油壶等；鼓励商店（超市）开设低脂、低盐、低糖食品专柜等。

政府层面将加快修订预包装食品营养标签通则，增加蔗糖等糖的强制标识，鼓励企业进行“低糖”或者“无糖”的声称，积极推动在食品包装上使用“包装正面标识（FOP）”信息，帮助消费者快速选择健康食品；研究完善油、盐、糖包装标准，在外包装上标示建议每人每日食用合理量的油盐糖等有关信息。