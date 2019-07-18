炎炎夏日，怎么吃才解暑？

最近全国各地天气 热！热！热！

不知这样的高温天气，你还扛得住吗？怎样解暑最科学健康呢？那些传说的消暑利器可靠吗?

西瓜

西瓜几乎是人人都喜欢的水果，特别是在夏天，冰镇西瓜被认为是“解暑利器”。这是因为西瓜瓤的水分含量很高，达93.3%，故食用西瓜可以为机体补充水分。

但是也不要忽视西瓜中所含的能量，半个西瓜(5斤左右)，所含能量就高达360kcal，相当于6两米饭!。一次吃这么多西瓜，能量摄入就会“超标”哦。所以，西瓜虽解暑，但也应适量，每天吃两三块就好。

啤酒

啤酒主要是由大麦芽、水和酒花制成，其含量最多的当然是水，但其能量也不少。一瓶600ml的啤酒所含能量大约是190kcal，相当于3两多的米饭。

另外，啤酒的酒精含量虽低，但如果每次喝的量比较多，容易造成过度饮酒，这也是一个不容忽视的问题。一瓶600ml的啤酒，酒精量就达到了20g左右。中国居民膳食指南推荐，男性每日酒精的摄入量不应超过25克，女性不超过15克。过度饮酒会引起肝硬化、高血压病、中风、糖尿病，同时还会引起肥胖、认知和思维障碍。对于那些轻易就喝个3、4瓶的人，都应该少喝啤酒，更不应把啤酒作为解暑饮品。

饮料

喝饮料正逐步成为年轻人的日常饮食习惯地一部分，在满足我们口味的同时，也给我们的健康带来风险。其原因在于大部分饮料都是含糖饮料，除特别标注“无糖”或“低糖”外，饮料的含糖量基本都大于5%。

例如普通碳酸饮料（如可乐、柠檬味汽水等）的含糖量约10%；而常见凉茶饮料含糖量约9%；一般的运动饮料含糖量约5%，在补充水分的同时，也摄入了大量的能量。

糖分与龋齿形成的关系密不可分，糖分与牙菌斑接触会发生酸性反应,酸与牙齿钙质会发生化学反应,造成钙质缺失。有些软饮料还含有果肉,粘在牙齿上不容易清洁,也是导致龋齿的一个原因。

雪糕、冰淇淋等

雪糕、冰淇淋等的主要原料是乳或乳制品、饮用水、糖、食用植物油，再加入蛋制品、水果、豆制品、巧克力等做成不同口味。普通的雪糕、冰淇淋净重大概在70-80g左右，所能提供的水分有限，约40-70ml，不适合作为解暑食物。专家表示，人体每天通过谷物、粮食获取的糖分约为50克。按此计算，每食用一份250克装的大份冰激凌，就相当于摄入了接近人体一天吃饭获得的糖分。

那么，夏天究竟该如何解暑呢？

1、应足量饮水，最好是白开水，推荐每日饮水量应达到1500-1700毫升，少量多次，不要等到口渴时再喝水。

2、温热的茶水也是夏季理想的软饮料，温茶水既能补水，也能帮助降低皮肤温度。温热的饮品能帮身体向神经系统传递热信号，促使毛孔张开，促进汗腺的分泌，从而增加身体出汗率，以帮助我们降温，避免正常情况下的中暑。

3、高温或剧烈运动出汗较多时，除了水分的流失外，体内的钠、钾、钙等矿物质也有一定程度的丢失，可以科学地选择运动饮料。

3、最好不要喝/吃冰镇的食物，特别是儿童和老人，它只能带来口腔暂时的凉爽，不仅没有起到使身体迅速降温的效果，还会影响消化功能，有损胃肠健康。

4、绿豆有清热、解暑、解毒、利尿的功效，夏日煮一锅绿豆汤是消暑的好方法，当然，为了减少热量摄入，建议大家少放糖或不放糖。