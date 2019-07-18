引导青少年对短视频要有免疫力

“孩子一有空就看短视频，一看就是好几个小时”“确实挺浪费时间的，但一看就停不下来”……当下，这样的问题困扰着许多家庭。第四十三次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至去年底，我国短视频用户规模达6.48亿，用户使用率近八成。去年5月，共青团中央维护青少年权益部牵头发起的一项调查显示，20%的青少年表示“几乎总是”在看短视频，“每天看几次”的比例接近10%。

尼尔·波兹曼在《娱乐至死》一书中提醒我们，“要警惕社会公共话语的特征由曾经的理性、秩序、逻辑性，逐渐转变为脱离语境、肤浅、碎化”。他以电视和网络媒介为例，指出公共话语的变化会引发智力灾难。《娱乐至死》成书于上世纪80年代，作者一定不会料到，在将来的互联网内容矩阵中，电视已经是过时的形态。彼时，一种叫做短视频的新玩意，以其内容新奇、节奏轻快、轻松幽默，快速抓住网友的兴奋点。人们发现，波兹曼预言的危险正逐渐浮现，长期接受短视频带来的高兴奋体验，会让人们的语言能力减弱、专注力丧失，面对纸质书籍时难以集中注意力，产生知识贫乏。

除了将事物娱乐化，短视频内容的另一种风险，在于它会“杀时间”，使人沉迷成瘾。正如许多人所感叹的，如果仅仅是玩一会放松下，未尝不可接受，但许多人却停不下来，甚至影响了正常的生活工作。短视频的这种成瘾性，是当下“信息茧房”现象的有力例证。什么是“信息茧房”？是指人们的信息领域会习惯性地被自己的兴趣所引导，从而将自己的生活禁锢于像蚕茧一般的“茧房”中的现象。时下，内容分发方式正在产生巨大变化——传统信息时代，人们要主动选择订阅；但在海量信息时代，计算机会“投你所好式”推送。特别是短视频中，平台会精准匹配你的兴趣爱好，实现傻瓜式的“投喂”，用户越不动脑，越是容易沉溺其中。

不可否认，短视频平台五花八门的内容中，也有对青少年有意义的知识和技能，可以成为青少年的良师益友，但这更需要正面引导，而不是任由算法匹配。对此，相关平台要担起责任。首先要修改现有算法规则，为算法“输入”正确价值观，用“规则”支撑算法，优先推荐正能量作品，打造专属的青少年内容池。其次要划出“红线”，严格限制青少年观看短视频时间。在国家网信办的指导下，市面上的主流短视频平台，已相继推出针对青少年的“防沉迷模式”，这是一种极有必要的介入。最后，家长们也应该读懂孩子的需求。沉迷短视频背后，往往有逃避现实的动机，家长们应该着眼于解决青少年成长中的实际问题，丰富他们的现实生活。

如何更好地利用互联网这一工具为人类服务，需要我们严肃思考、认真对待。英文里有个词组叫“Kill time”，直译是“杀死时间”，意味着人可以驾驭时间，突出利用时间的主动性；但在短视频语境下，这更多变成了一种“消磨时间”的概念，意味着人反而被工具规训和奴役，具有强烈的消极意义。显然，面对包括短视频在内的各种诱惑，我们不能总是指望相关部门划出“红线”、标明“禁区”，而是要突出自己的主观能动性，保持高度清醒，用沉静取代浮躁，用踏实取代肤浅，有勇气直面自己的问题、弥补自己的不足，不要一头跌入虚幻之中。