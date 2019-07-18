垃圾分类在日本已成为一种生活态度

落实垃圾分类，有利于生态文明建设，使人们养成良好的生活习惯。日本是垃圾分类做得较好的国家之一。为了了解日本垃圾分类的具体办法、回收方式，记者采访了在日本京都大学读教育学硕士的李林彧。

中国青年报：日本的垃圾分类情况是怎样的？

李林彧：日本对垃圾分类有着十分严格的规定，甚至每个都道府县都有自己的官方垃圾分类办法，且地区间各有差异。在东京港区，垃圾具体分为：塑料、资源、可燃垃圾、不可燃垃圾、大型垃圾几类。

中国青年报：在日本，人们都是怎么投放垃圾的？

李林彧：在日本，不同类型的垃圾需要用政府规定的不同颜色的环保垃圾袋装好，在规定的时间内摆放在规定位置，会有专门的公司人员在规定的时间来收，比如每周一次、每周两次等。堆放垃圾的位置非常干净。平时走在路上基本看不到垃圾桶，所以有垃圾通常要带在身上很久才能找地方扔掉，这也促使人们尽量少产生垃圾。

中国青年报：日本是怎么普及垃圾分类知识的？

李林彧：日本垃圾分类已经过了知识普及阶段，但一些相关宣传还是随处可见。在日本租房时，中介一般都会提供给租户一份租住地区的垃圾分类手册。以我所在的京都地区的垃圾分类手册为例，几乎所有垃圾的分类以及处理方式，在册子上都有明确的说明，容易混淆的地方也会标明。册子里还有物品检索页，就像字典一样，基本上我们生活中的常用、常见物品都能快速找到。

中国青年报：你在日本遇到过有关垃圾分类的难题吗？

李林彧：有。京都地区要求人们把废纸整理好送到相关机构进行回收，作为学生租客，我很难积攒到一定数量的废纸，住所距离回收点也比较远。而纸壳垃圾处理不同于废纸，每月有专门人员在固定时间两次上门回收，这种回收方式对于独居者来说不是很友好。有次我和朋友搬家，收拾出很多纸壳，但我们马上就要离开，已经赶不上每月两次的纸壳回收日，最后我们不得不花了很长时间撕碎纸壳，将它们当作可燃垃圾处理了。

中国青年报：这些经历让你对日本的垃圾分类有什么感受？

李林彧：我认为日本在垃圾的细致分类和信息传达上做得很到位。但有些回收方式对独居者来说不够方便，我期待能出现更加多元化、更便利的回收服务。比如在租房的人搬家的高峰期增加纸壳的回收频率。

中国青年报：你关注上海最近实施的垃圾分类了吗？

李林彧：我了解到上海会对垃圾进行干、湿分类，觉得挺有意思的。我感觉这方面比日本更加人性化。考虑到湿垃圾比较容易滋生细菌，单独分类并处理可能更好。

中国青年报：日本在垃圾分类上有哪些值得我们关注和借鉴的？

李林彧：我发现很多人对如何进行垃圾分类感到困惑，我觉得首先要尽可能提供详尽的垃圾分类信息。日本的垃圾分类手册真的非常详细，几乎所有日常物品的检索页都有，很方便也很有用。其次，就是居民素质的提升。在我国，人们珍惜资源、善用资源的意识还有待提高。我认为让居民意识到垃圾分类的重要性以及必要性，是推动垃圾分类落实的重中之重。此外，日本京都政府会统一制作装各类垃圾的袋子，规定扔垃圾时必须使用规定的垃圾袋，垃圾袋上还会标注处理这一袋垃圾，政府所需要投入的成本等信息，让人感受到垃圾分类的重要性。我认为这也值得我们借鉴。（记者 杜园春 实习生 黄硕）