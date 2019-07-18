最近，“垃圾分类”一词频上热搜榜。上海强制垃圾分类，让人们对垃圾分类的关注达到了空前的高度。你对垃圾分类知识了解多少？你希望有渠道了解垃圾分类知识吗？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2002名受访者进行的一项调查显示，68.9%的受访者坦言自己对垃圾分类一知半解，95.8%的受访者期待了解垃圾分类知识。69.8%的受访者希望媒体广泛开展垃圾分类知识宣传。

95.8%受访者期待了解垃圾分类知识

上海复旦大学在读研究生张冉（化名）表示对垃圾分类知识了解得比较多。她每次进行垃圾分类前，都会比对从网上下载的垃圾分类图。她常常因为不知道如何对一些商品产生的垃圾进行分类，就干脆不购买。

上海某私企职员章嘉（化名）对记者说，他所住小区的垃圾分类落实得不错，小区设置了垃圾站，垃圾分类不对，垃圾站的工作人员不收，“工作人员会对不了解垃圾分类的居民进行现场‘教学’，很专业。我现在还不会准确分，都是照着垃圾桶的提示分”。

北京某高校大三学生刘歆颖（化名）最近在微博上了解了很多垃圾分类的知识，目前能分清楚可回收垃圾、不可回收垃圾，但对干垃圾和湿垃圾还不能很好地区分，经常是根据形态和自己的感觉去分类。

调查中，68.9%的受访者坦言自己对于垃圾分类知识一知半解，5.5%的受访者坦言几乎没什么了解，25.6%的受访者表示自己了解充分。95.8%的受访者期待了解垃圾分类知识。

章嘉介绍，他所在小区楼道里张贴了有关垃圾分类知识的宣传单、宣传海报。现在朋友们聊天也经常聊起垃圾分类知识，“我希望能了解更多垃圾分类知识。平时扔垃圾时，垃圾站的工作人员会手把手教我该如何处理各种垃圾、具体分到哪一类，来回几次就明白了”。

69.8%受访者希望媒体广泛开展垃圾分类知识宣传

落实好垃圾分类，59.1%的受访者希望加大对垃圾分类的宣传力度，普及垃圾分类知识。张冉介绍，她所在的学校对垃圾分类的宣传非常到位。“从年初开始，宿舍区域、教室区域都有宣传垃圾分类的横幅。学校的环保社团也经常邀请有关方面人士来给大家做垃圾分类的讲座，对我们影响很大”。

“我所学的‘宏观社会工作’课程要求各学习小组拟定主题进行调研和讨论。有一个小组就以垃圾分类为主题，调研了解学校北区研究生群体对现阶段垃圾分类的看法、支持程度等。”张冉认为，垃圾分类的后续处理措施和流程非常重要，但人们对此并不了解，“我希望能向人们普及垃圾的具体处理知识和方法，这样能争取大家更多支持，有利于更好地推行垃圾分类”。

在上海某外企工作的张贝贝希望，对垃圾分类知识的普及更加细致和全面一些，“例如出一部有关垃圾分类的详细指南，演示各种日常用品的垃圾的分类方法，这样可以很大程度提升大家行动的积极性”。

章嘉建议，小区门口可以设置电子屏幕或小型电视等，播放垃圾分类知识短视频，或者集中介绍常见的错误分类，进行针对性的纠正。

“线上和线下渠道结合起来，普及垃圾分类知识效果更好。”刘歆颖建议，普及垃圾分类知识，在线上可以利用一些漫画、图片、标语等方式，线下可以以社区为单位，张贴宣传海报、设置智能垃圾分类系统，例如拍照自动检测垃圾类别。“学校也应该对垃圾分类知识进行宣传，让学生能及时接受教育”。

北京某高校硕士研究生苏玉玲（化名）认为，普及垃圾分类知识应充分利用当下流行的一些网络平台，比如一些短视频App。她还建议，对不同群体采用不同的方式进行宣传和教育，“例如，对老年人可以在社区开展一些相关活动，设置奖品；对年轻人就采取网上更流行的方式，比如微信小程序等”。

落实好垃圾分类，69.8%的受访者希望媒体广泛开展垃圾分类知识宣传，69.5%的受访者希望入户、入社区普及相关知识，57.8%的受访者建议制作短视频、画报等宣传产品。

北京大学城市与环境学院教授吕斌认为，进行垃圾分类教育不能急于求成，需要持之以恒。“我国地广人多，城市里流动人口也多，所以需要持续性地进行知识普及。我认为，一是需要时间，二是要做到细致。同时也要采取一些大家都理解、通俗易懂的宣传方式和手段”。他认为，普及宣传的具体手段应主要分为线上和线下，可以通过一些视频、网络、电视节目、生活节目等，反复地讲，让垃圾分类观念深入人心。

受访者中，生活在一线城市的占43.4%，二线城市的占39.3%，三四线城市的占15.1%，城镇或县城的占1.8%，农村的占0.4%。00后占1.4%，90后占28.4%，80后占50.8%，70后占14.4%，60后占3.9%。(记者 杜园春 实习生 黄硕)