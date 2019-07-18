海洋风下午茶 夏天专属味道

夏天是什么味道？第一个想到的估计是咸味吧！因为夏天最想念的就是大海了，恨不得化身一条鱼儿，遁入大海中畅游。然而，日复一日的繁忙工作根本抽不出时间奔向海边。于是，佛山的甜品师傅，别出心裁地用海鲜、鱼子酱、海盐等咸味的原材料，创作出一系列充满海洋风的下午茶点心，让您足不出户，便能感受来自海洋的味道！

海鲜小点带来清凉海洋风

智利鳕鱼土豆泥桶搭配三文鱼子，这款的造型就是一个粉色的甜筒雪糕，犹如炎热夏季中突然吹来一阵凉风，大厨将来自智利的鳕鱼与土豆泥混合配上三文鱼精华鱼子，放入用树莓果汁制作的迷你脆皮甜筒中，一口就可以将来自海洋与泥土的馈赠全部收入，鲜甜的鳕鱼点缀着咸鲜的三文鱼子，恰到好处。

另一款是阿拉斯加蟹肉青瓜卷，青瓜卷的清新携卷着阿拉斯加的蟹肉来袭，给整个口腔带来无与伦比的清新，唇齿间还留有来自北美洲最西北端的回味。

海盐巧克力蛋糕的幸福时光

这是一款有故事的蛋糕，巧克力淋面的“钟表”上，时针和分针指着10：45，甜品师Maggie说，那是她出生的时间，这款蛋糕是她送给妈妈的礼物，就叫“幸福时光”，“我从小就很喜欢罗马数字，精致、严谨，时钟的时针和分针大多数时间都是构成一个V字，代表胜利。”

切开蛋糕，底层是榛子薄脆，然后是一层茉莉花蛋糕胚，接着是黄柠檬夹心，上面是一层海盐流心，最后用经过一晚浸泡的咖啡奶油做成慕斯包裹，淋上巧克力淋面，形成反光的镜面，在上面手工标上罗马数字，最后放上手工刻画的“指针”，“幸福时光”就大功告成。

细细品味这款蛋糕，入口充盈的咖啡苦味后，接着是柠檬的酸、海盐的咸、薄脆的甜，在一阵阵茉莉花香的带领下，似乎带着回忆的思绪，品味生活的百味。

鲟鱼鱼子酱的美妙爆破

如果您想在炎热的夏季犒赏一下自己，不如来一份神秘的“西方三大珍味”之一的鲟鱼鱼子酱下午茶。鱼子酱以其缱绻而来的咸鲜，在口内忽而爆裂带来的快感，对于任何人来说都是一次绝妙而全新的体验。

品尝鱼子酱，可是有学问的哦！若是想享受纯鱼子酱的滋味，可把约一贝壳勺的鱼子酱放在手背虎口偏上处，用体温微微温热鱼子，让它的香气挥发，送入口中时，粒粒完整无损。然后用舌尖和上颚轻轻顶碎它，极幸福美妙的爆破感喷涌而出。还有一种经典吃法，就是在迷你的俄罗斯薄煎饼上放一勺酸奶油，再点缀满满一小勺鱼子酱，一起放入口中，鱼子酱味道会更加持久。您也可以DIY搭配酸蛋黄、小葱 、水瓜柳、洋葱等配料,品尝鱼子酱与各种食材的混合变化。

夏桐气泡酒跟鱼子酱是绝配，高酸度的气泡清透爽脆，气泡对于味蕾的刺激转眼又被浓厚的鱼子酱包裹，叫人想一头栽进来自法兰西的奢靡美梦中。