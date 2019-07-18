北京市上半年空气质量达标天数113天

北京青年报记者从市生态环境局获悉，2019年上半年，全市空气质量进一步改善，四项主要污染物浓度均创历史同期最低水平。其中，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为46微克/立方米，同比下降13.2%。可吸入颗粒物、二氧化硫和二氧化氮浓度分别为77、5和37微克/立方米，同比下降10.5%、28.6%和2.6%。空气质量达标天数113天，占比62.4%；空气重污染天数3天，同比减少5天；各区PM2.5浓度在38-50微克/立方米之间。国家考核断面水质优良比例56%，动态达到年度目标。

上半年北京蓝天创历史最好成绩，是怎么做到的？北青报记者了解到，北京扎实推进蓝天保卫战，包括综合施策攻坚治理柴油货车污染、分工协作构建扬尘精细化管控体系、问题导向推进生产生活领域污染减排等多个方面。

具体来说，今年上半年北京淘汰国三标准重型柴油车2.5万辆，出台纯电动出租汽车推广应用方案，推广纯电动汽车3万余辆。“公转铁”运输进京砂石料已达2018年全年的近四倍。1.5万辆重型车纳入车辆排放监控平台，实施两项在用车环保定期检测新标准、提前实施国六机动车排放标准。

此外，印发《北京市扬尘管控工作意见》，明确部门职责、细化管理标准。工地在线视频监控平台互联互通，2700余套视频系统、635套渣土车自动识别系统实时监控。修订建筑业违法违规记分标准，加大处罚与资质管理联合惩戒力度，停止在京投标资格26家；定期排名公开道路尘土残存量、道路尘负荷、乡镇（街道）粗颗粒物浓度。

退出一般制造业和污染企业323家，提前完成年度任务；动态清理整治“散乱污”企业111家。发布《电子工业大气污染物排放标准》；41家挥发性有机物排放企业开展“一厂一策”治理，燕山石化公司停用2台、改造7台挥发性物料储罐，餐饮油烟治理工程在施2176家，已完成1248家。

同时，本市深入开展“点穴式”帮扶执法。对空气质量排名倒数30的乡镇（街道）实施三轮次“点穴式”执法，对重点流域实施“流域式”执法，共检查点位2024个，发现环境问题1070起，按照检查、移送、整改、反馈、复查、督察“六步走”程序，将发现的环境问题情况反馈属地政府，分析原因，提出建议，督促属地提升精细化管理水平，夯实属地“最后一公里”生态环保责任。

加大违法行为处罚力度。在移动源方面，路检路查重型柴油车127.4万辆次，同比增加31.3%，入户检查7.6万辆次，处罚5203辆次，处罚量同比增长近一倍。在固定源方面，立案处罚环境违法行为2326起，同比增长28.4%，其中查封扣押430起，移送公安机关26起。在扬尘源方面，累计立案13892起、罚款6254万元，分别同比增长76%、82%。

下半年，北京将继续全力实施蓝天、碧水、净土三大保卫战，进一步压实责任，提高精细化管理水平，狠抓督察检查整改落实，切实解决群众身边的突出环境问题，推进生态环境质量持续改善。（记者 王斌）