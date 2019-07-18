中暑，是人体在高温和热辐射的长时间作用下，机体体温调节障碍，水和电解质丢失过多、散热功能障碍，引起的以中枢神经系统和心血管功能障碍为主要表现的热损伤疾病。同时，中暑也是一种威胁生命的急诊疾病，若不给予迅速有力的治疗，可引起抽搐、永久性脑损害或肾脏衰竭等，甚至死亡。

中暑根据轻重程度可分为三级

先兆中暑 患者在高温环境工作或生活一定时间后，出现口渴、乏力、多汗、头晕、眼花、耳鸣、头痛、恶心、胸闷、心悸、注意力不集中，体温正常或略高，不超过38℃。

轻症中暑 先兆中暑症状加重，体温在38℃以上，出现早期循环功能紊乱，包括面色潮红或苍白、烦躁不安或表情淡漠、恶心呕吐、大汗淋漓、皮肤湿冷、脉搏细数、血压偏低、心率加快。

重症中暑 先兆和轻症症状加重，出现高热、痉挛、惊厥、休克、昏迷等症状。热射病就属于重症中暑，因高温引起的人体体温调节功能失调，体内热量过度积蓄，从而使神经器官受损。

高危人群须警惕

老年人 由于皮肤汗腺萎缩和循环系统功能衰退，机体散热不畅。

孕产妇 因为怀孕或产后体力消耗大，身体虚弱，如果逗留在通气不良、温度较高的室内，就容易中暑。

婴幼儿 各系统发育不够完善，体温调节功能差，皮下脂肪又比较多，对散热不利。

正在服药的人 服用抗组胺药、抗胆碱药、安眠药等的人血管会收缩，体温调节中枢发生障碍，容易中暑。

心血管病患者 炎热天气会使心血管病患者的交感神经兴奋，加重心血管系统的负荷。尤其是心脏功能不全者，体内的热量不能及时散发而积蓄，所以容易中暑。

糖尿病患者 机体对内外环境温度变化反应迟钝，可能热量已经积蓄在体内，但患者的自觉症状却出现得较晚，从而引起中暑。

感染性疾病患者 一些感染性疾病患者，因为细菌或病毒性感染可以使人体产生内源性致热原，让机体产热加速。炎症还能使机体释放出一些物质，使血管痉挛收缩，更不利于散热而容易中暑。

营养不良者 某些营养素的缺乏可使血压下降，反射性地引起血管收缩。有慢性腹泻引起脱水和电解质紊乱情况时，也会诱发中暑。

怎样预防中暑

◎外出时一定要做好防护工作，如打遮阳伞、戴遮阳帽、戴太阳镜等。

◎准备充足的水和饮料，及时饮水。

◎防暑降温药品一定要备在身边，以应急之用。

◎外出时的衣服尽量选用棉、麻、丝类的织物。

◎老年人、孕妇、有慢性疾病的人，在高温季节尽可能地减少外出活动，尤其是正午时分。

◎出汗较多时可适当补充一些淡盐水，弥补人体因出汗而失去的盐分。

◎多吃蔬菜瓜果，可以用来补充水分。

◎避免激烈的冷热交替，不要运动后马上冲冷水澡或进空调房。

常见错误处理方式

◎自行服用退烧药。对药物的代谢会加重身体的负担。

◎体表大量擦拭酒精。可能过度刺激皮肤，使用过量也可能导致酒精中毒。

◎敷冰块。过冷反而会导致血管收缩而无法散热。

正确的急救措施

◎立即将患者移到通风、阴凉、干燥的地方。◎让患者仰卧，解开衣扣，脱去或松开衣服。◎尽快冷却体温，降至38℃以下。可用凉湿毛巾冷却头部、腋下以及腹股沟等处；或用温水擦拭全身。

◎意识清醒或经过降温清醒的患者可饮服绿豆汤、淡盐水等解暑。还可服用藿香正气水。

◎高热40℃左右持续不退的，要马上送至医院进行液体复苏治疗，千万不可以为是普通中暑而小视。