圆叶牵牛，旋花科，别名喇叭花、碗公花、打碗花、勤娘子、朝颜花、筋角拉子，一年生缠绕草本植物，全国大部分地区均见栽培。也常野生于路边宅旁、山坡灌丛、干燥河谷等处，向阳及温暖处更多。

茎左旋，长2米以上，被倒向的短柔毛及杂有倒向或开展的长硬毛。

花腋生，单一或通常2~5朵着生于花序梗顶成伞形聚伞花序；花冠漏斗状，蓝紫色或紫红色，花冠管色淡；雄蕊及花柱内藏。蒴果近球形，直径9~10毫米，3瓣裂。种子卵状三棱形，长约5毫米，黑褐色或米黄色，被褐色短绒毛。花期7~9月，果期8~10月。

叶宽卵形或近圆形，深或浅的3裂，偶5裂。根据叶片形状不同可区分三种牵牛，中间裂片内凹为牵牛，裂叶其中间裂片不内凹的为裂叶牵牛，不裂叶且全缘的为圆叶牵牛。

应 用

牵牛子善泄湿热，通利水道，亦走大便，是逐水导滞、利水消肿、通利二便的良药，李时珍言其能“达命门，走精隧”，“能走气分，通三焦”，凡湿热、痰饮、水气、虫积诸邪，俱能驱之下行从大小便分而泄出，所以“治水气在肺，喘满肿胀，下焦郁遏，腰背胀肿，及大肠风秘气秘，卓有殊功”，但也反对滥用牵牛子，因其属攻逐峻泻之药，只可用于体壮邪盛者，“病在血分，乃脾胃虚弱而痞满者，则不可取快一时，及常服暗伤元气也。”

牵牛子生用力峻，有小毒，临床上也常用经过炒制后的熟牵牛子，一可减其毒性，二可缓其燥烈，三可去其辛辣刺激之味。

孕妇及脾胃虚弱者禁服。不宜与巴豆、巴豆霜同用。牵牛子功于泻下，服后便溏是正常现象，应在医生指导下服用。

牵牛子脐贴

取熟牵牛子7粒捣成粉末，用温水调成糊状，临睡前敷在小儿肚脐上，再用纱布胶带固定。用于治疗小儿夜啼，适用于白天饮食活动正常，黑夜入睡则开始哭闹，天明即止，而经医院检查又无其他异常的小儿。

黑丑去雀斑方

黑牵牛子适量，鸡蛋清适量。将黑牵牛子去壳研末，与鸡蛋清调匀，于临睡前将调好的黑牵牛蛋清糊涂抹在脸上雀斑处，注意不要将药物涂在眉毛、嘴唇处，晨起洗去。久用可使雀斑变浅，并使皮肤光滑。

（摘自《路边的本草记》 中国医药科技出版社出版 薛滨 编著）