正确喝牛奶  才能更健康

牛奶是最古老的天然饮料之一，对人体的健康有非常重要的作用。中医认为，牛奶味甘，性平、微寒，入心、肺、胃经，具有补虚损、益肺胃、生津润肠的作用，可以用于气血不足、久病体虚、噎膈反胃、消渴、便秘等。

牛奶的营养价值

现代研究证实，牛奶含有丰富的矿物质，如磷、钙、锌、铁、铜、锰、钼等。最重要的是，牛奶是人体所需的钙的最主要来源，加上其中的钙磷比例十分适宜，有利于人体对钙的吸收，是人类最好的钙源之一。1升新鲜牛奶所含活性钙约1250毫克，居众食物之首，差不多是大米的101倍、瘦牛肉的75倍、瘦猪肉的110倍，不但含量高，而且其中的乳糖能促进人体肠壁对钙的吸收，吸收率高达98%。绝经期前后的中年女性常喝牛奶可减缓骨质流失。

除却矿物质，牛奶所含的其他营养成分也非常丰富，主要有蛋白质、脂肪、乳糖等。

组成人体蛋白质的氨基酸有20种，其中有8种是人体自身不能合成的，这些氨基酸被称为必需氨基酸。如果在我们进食的蛋白质中包含所有的必需氨基酸，这种蛋白质便被称作全蛋白，而牛奶中的蛋白质便是全蛋白。牛奶中的蛋白质主要是含磷蛋白质，也含白蛋白及球蛋白。此三种蛋白质都含人体全部必需氨基酸。

牛奶的脂肪基本上都是棕榈酸、硬脂酸的甘油酯，也含少量低级脂肪酸。此外，还含少量卵磷脂、胆固醇、色素等。

与许多动物性蛋白胆固醇较高相比，牛奶中的胆固醇含量较低。而且，牛奶中的某些成分还能抑制肝脏制造胆固醇，能够让牛奶具备降低胆固醇的功能。

牛奶中富含的维生素A可以防止皮肤干燥及暗沉，使皮肤白皙，有光泽；B族维生素能提高视力；维生素B可以促进皮肤的新陈代谢；能为皮肤提供封闭性油脂，形成薄膜以防皮肤水分蒸发，还能暂时提供水分，保证皮肤光滑润泽。

喝牛奶的适宜和不宜人群

适宜人群

◎牛奶能有效助眠，适合高压力人群。考生、加班人群等可在睡前饮1杯。

◎胃不好的人群也可把牛奶作为用餐时的辅助，与粥类同煮，既健康又营养。

◎脱脂奶适合老年、血脂异常、血压偏高的人群；高钙奶适合中等及严重缺钙的人、少儿、老年人及易怒、失眠、工作压力大的人士。

不宜人群

◎工作生活中经常接触铅的人群不宜喝牛奶，这是因为牛奶中的乳糖可促使铅在人体内吸收积蓄，更易引起铅中毒。可以改饮酸牛奶，因为酸牛奶中乳糖极少，多已变成了乳酸。

◎乳糖不耐受者。有些人的体内缺乏乳糖酶，因而使摄入人体内的牛奶中的乳糖无法转化为半乳糖和葡萄糖供小肠吸收利用，而是直接进入大肠，使肠腔渗透压升高，大肠黏膜吸入大量水分。此外，乳糖在肠内经细菌发酵可产生乳酸，从而刺激大肠，造成腹胀、腹痛、排气和腹泻等症状。乳糖不耐受人群要根据自己的身体情况来决定是否饮用和饮用量，否则会引起腹胀和腹泻。

◎牛奶过敏者。有人喝牛奶后会因过敏出现腹痛、腹泻等症状，个别严重过敏的人甚至会岀现鼻炎、哮喘或荨麻疹等。

◎反流性食管炎患者。牛奶有降低食管括约肌压力的作用，从而增加胃液或肠液的反流，加重食管炎。

◎腹腔手术和胃切除手术后的患者。此类患者体内的乳酸酶会受到影响而减少，饮用牛奶后，乳糖会在体内发酵，产生水、乳酸及二氧化碳，使患者腹胀。腹腔手术后，如果肠腔内因吞咽或发酵而产生的气体不能及时排出，会加重腹胀，从而引起腹痛、腹内压力增加，甚至发生缝合处胀裂，腹壁刀口裂开。胃切除手术后，由于术后残留下来的胃囊很小，含乳糖的牛奶会迅速地涌入小肠，使原来已不足或缺乏的乳糖酶更加不足。

◎肠易激综合征患者。这是一种常见的肠道功能性疾病，特点是肠道肌肉运动功能和肠道黏膜分泌黏液对刺激的生理反应失常，而无任何肠道结构上的病损，症状主要与精神因素、食物过敏有关。

◎缺铁性贫血、乳糖酸缺乏症、胆囊炎、胰腺炎患者不宜饮用；脾胃虚寒泄泻、痰湿积饮者慎服。

◎老年人不宜喝太多牛奶。虽然说牛奶是补钙的重要来源，但是对于老年人来说，过多地饮用牛奶补钙反而不太合适，主要是因为牛奶能诱发老年性白内障的发生。这是由于牛奶所含有的乳糖极容易沉积在老年人眼睛的晶状体内，影响其正常的代谢功能；而且蛋白质较易发生变性，导致晶状体透明度降低，从而引起老年性白内障的发生或者加重其病情。

喝牛奶的注意事项

注意以下事项，才能更好地吸收牛奶营养，规避其不利因素。 不要直接喝生鲜牛奶 如果要喝生鲜奶，一定要先将其高温加热，注意以下事项，才能更好地吸收牛奶营养，规避其不利因素。

不要直接喝生鲜牛奶

如果要喝生鲜奶，一定要先将其高温加热，

以防病从口入。

不宜在牛奶中添加果汁等酸性饮料

这是因为牛奶中的蛋白质80%为酪蛋白，当牛奶的酸碱度在4.6以下时，大量的酪蛋白便会发生凝集、沉淀，影响口感同时还难以消化吸收，严重者还可能导致消化不良或腹泻。

不可以用牛奶服药

有人喜欢用牛奶代替白开水服药，殊不知牛奶中的钙、镁等矿物质会与药物发生化学反应，从而影响药效的释放及吸收。因此，在服药的前后2小时内，不要饮用牛奶，否则会降低药物的吸收速率，影响药效发挥。一些特殊药物除外。

不宜多饮冷牛奶

冷牛奶会影响肠胃运动功能，引起轻度腹泻，导致牛奶中的营养成分多数不能被人体吸收利用。

不宜长时间高温蒸煮牛奶

牛奶受高温作用，会导致沉淀物出现，从而降低营养价值。

牛奶和巧克力不宜同吃

主要有两方面原因：其一，巧克力中的成分会破坏牛奶中的钙，使钙无法吸收。其二，巧克力中对人体有益的成分，比如抗氧化成分和抗血栓成分在牛奶成分的作用下都不能正常发挥作用。

空腹时不宜喝牛奶

空腹时牛奶很快通过胃肠，存留时间很短，其营养成分往往来不及吸收，就匆忙进入大肠，徒走过场。过多的胃酸还会使蛋白质变性沉淀，严重时会导致消化不良和腹泻。另外由于水在牛奶中占较大比重，空腹喝较多的牛奶稀释了胃液，不利于后续其他食物的消化和吸收。

理想的早餐应是高蛋白质、高热量的膳食，数量不少于全天食物总量的1/4。如果已经习惯在早餐时喝牛奶，正确的方法应该是先吃一些食物再喝牛奶。可配些面包、饼干、点心与牛奶同食，使牛奶在胃中与其他食物混合，在胃肠中停留时间延长，有利于其营养成分的消化吸收。由于食物提供的热量足够，消化吸收又较缓慢并充分，使血糖持续稳定在较高水平，上午就会精力充沛。