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杏真的伤人吗

2019年07月18日08:06 来源：中国医药报

俗语说：“桃养人，杏伤人”。杏真的会伤人吗？吃杏有害健康吗？

杏肉中含有丰富的营养物质，主要有赖氨酸、甘氨酸、谷氨酸等16种氨基酸以及钙、钾、镁等矿物质，还含有少量的膳食纤维素和果胶。杏肉中β-胡萝卜素的含量是众水果之冠，β-胡萝卜素通过转化成维生素A，可以有效预防肿瘤的发生，癌症患者在接受放射性治疗的时候适当多吃杏肉可有效缓解超剂量射线对人体的损伤。

中医认为，杏肉偏酸、性偏热，有小毒，过量食用会引起胃病，还易腐蚀牙齿、诱发龋齿，所以必须适量食用。

杏仁中含有蛋白质等营养素，常被加工成植物蛋白饮料。杏仁一般有甜杏仁和苦杏仁之分。甜杏仁不仅含有丰富的脂肪、蛋白质、碳水化合物、维生素E等，还含有钙、磷、钾、铁等矿物质，容易被人体吸收。此外，杏仁中含有的多酚类物质不仅能降低人体的胆固醇水平，还能显著降低心脏病和许多慢性病的发病风险。

杏仁中的硒含量远高于核桃仁、花生仁、葵花仁和松子仁。康奈尔大学的研究人员经过多年临床试验证明，定量补硒可降低癌症发病率。硒元素可以很好地保护肝脏，能非常有效地“打扫”肝脏内的垃圾，提升肝脏的新陈代谢。苦杏仁苷可药用，它是天然的抗癌活性物质，可以用来治疗癌症。杏仁油中含有丰富的不饱和脂肪酸、蛋白质、维生素、纤维素和微量元素，具有润肺健脾的作用。

中医认为，苦杏仁能止咳平喘、润肠通便，可治疗肺部疾病、咳嗽和哮喘等。

但是苦杏仁不适合直接食用，因为其含有的苦杏仁苷，可在体内被分解，产生剧毒物质氢氰酸，过量食用会引起中毒甚至死亡。未经加工的苦杏仁毒性较高，成人吃40～60粒，小孩吃10～20粒，就有中毒的危险。

（摘自《“食”说新语：饮食营养安全大讲堂》中国医药科技出版社出版 张华峰主编）

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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