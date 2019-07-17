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气候变化影响植物生长 茶、咖啡和巧克力未来或消失？

2019年07月17日16:44 来源：中国新闻网

据外媒16日报道，随着气候变化的不断加剧，越来越多的农作物的生长将受到影响，一些鱼类和动物的数量也可能大大降低。未来，一些广受欢迎的食物和饮料有可能从人类餐桌上消失。

报道称，由于全球气候变暖，到2050年，全球适合种植咖啡的土地面积可能会减少一半；到2080年，野生品种的咖啡预计将全部灭绝。据了解，坦桑尼亚是咖啡的主要出口国之一，在过去的50年中，其咖啡产量已经减少了一半。

茶叶的生长环境也愈发恶劣。在印度，由于滋养茶园的季风越来越强烈，茶叶的口味开始受到影响。品茶的人也许会发现，茶水味道已经越来越淡。

巧克力也是全球变暖的意外受害者。据悉，制作巧克力的原料可可豆对生长环境有很高的要求。对于可可树来说，任何温度、降雨、土壤质量、阳光或风速的变化都会对收成产生巨大影响。

2060年以后，贡献了全球可可出口产量三分之二的生产国加纳和科特迪瓦，都将面临平均气温上升2度的可能。气候变暖的直接后果是，市场上不会再有物美价廉的巧克力。目前，气候的变化已经迫使印尼和非洲的种植者从种植可可转向其他作物，如棕榈树和橡胶树。

在法国西南部，拥有600年历史的白兰地行业处于危机——不断上升的气温导致葡萄变得太甜。生产商们正疯狂地寻找合适的替代品，每年花费数十万欧元进行研究，但迄今收效甚微。

英国苏格兰的威士忌制造商和美国的啤酒生产商也面临着同样的麻烦。全球变暖导致干旱，淡水供应减少。2018年夏天，许多威士忌酒厂被迫关闭。而水资源短缺和干旱导致啤酒生产商遭受双重打击。

气象学家警告，极端天气正变得越来越频繁。英国气象局数据显示，与工业时代前相比，不列颠群岛出现干旱炎热夏天的可能性增加了30倍。英国和爱尔兰现在每隔八年就会经历一次极端的夏季，其他许多国家也有类似情况。

作为人类重要淀粉来源的土豆因此面临严峻的考验。因为土豆在地表以下生长，因此容易受到旱灾的影响。据英国媒体报道，2018年夏天的高温酷热，导致土豆减产四分之一。

除了各类植物，鱼类、贝类也受到气候变暖的威胁。占地球面积70%左右的海洋温度不断升高，这导致了海水中氧气含量下降，影响鱼类生存。另外，海水还吸收了更多的二氧化碳，导致海水酸化，贝类将越发难以生长。统计指出，全球捕鱼量已下降5%，渔民的收入不断下降。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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