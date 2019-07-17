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暖心行动温暖失独家庭

甘贝贝

2019年07月17日16:24 来源：健康报网

国家卫生健康委、中国计生协日前在云南省昆明市举办计生特殊家庭帮扶工作培训班，部署“暖心行动”，为中国计生协2019年“暖心家园”授牌。“暖心行动”由卫生健康行政部门统筹指导，计划生育协会组织实施，财政、民政、人力资源和社会保障、住房城乡建设、医保等部门配合推进，切实为计划生育特殊家庭解决实际困难。

据介绍，“暖心行动”包括4项主要内容：建立健全精神慰藉制度，提供精神关怀服务；建立健全走访慰问制度，提供日常联系、生活关怀服务；建立健全志愿服务制度，形成多方参与工作模式；建立健全保险保障制度，减轻群众后顾之忧。预计到2020年，扶助工作基本覆盖所有地区，各地计划生育协会普遍开展计划生育特殊家庭扶助工作；到2025年，扶助工作基本实现全覆盖，各级计划生育协会扶助工作规范化、制度化、常态化。

培训班上，国家卫生健康委人口监测与家庭发展司巡视员闫宏强调，各级卫生健康部门要把计生特殊家庭帮扶工作摆在重要位置，落实联系人、家庭医生签约、就医绿色通道3项制度，解决计生特殊家庭的实际困难，加强对计生协业务指导，给予经费支持，积极协同开展“暖心行动”，增强计生特殊家庭的获得感、幸福感和安全感。

中国计生协专职副会长姚瑛指出，要充分发挥群团组织优势，全面落实“暖心行动”，着重开展精神、生活、养老、健康关怀服务和住院护理补贴保险，推进帮扶工作做深做实，不断扩大帮扶覆盖面。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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