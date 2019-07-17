从垃圾分类到“无废城市”

最近，你被“垃圾分类”刷屏了吗？7月1日，《上海市生活垃圾管理条例》正式实施，社会公众称之为垃圾分类“史上最严”。

住建部公布，将在全国46个重点城市推行垃圾分类。46个重点城市中的北京、上海、太原、长春、杭州、宁波、广州、宜春、银川九个城市已出台生活垃圾管理条例，明确将垃圾分类纳入法治框架。

那么，我们为什么要实行垃圾分类呢？垃圾分类是对垃圾进行有效处置的一种科学管理方法。通过分类投放、分类收集，把有用物资，如纸张、塑料、橡胶、玻璃、瓶罐、金属以及废旧家用电器等从垃圾中分离出来单独投放，重新回收、利用、变废为宝。

垃圾分类有利于改善垃圾品质，使得焚烧（或填埋）得以更好地无害化处理。以垃圾焚烧为例，垃圾分类能助力焚烧处理做得更好，可起到减量（减少垃圾处理量）、减排（减少污染排放量）、提质（改善燃烧工况）、提效（提高发电效率）等作用。

清华大学环境学院教授、固体废物控制与资源化教研所所长刘建国表示，垃圾分类是一个动态改进、不断完善的过程，重在全民参与养成习惯，必须求真务实、循序渐进。居民在身体力行参与垃圾分类的过程中，才能对垃圾问题产生切肤之痛，逐步养成绿色生活、绿色消费的习惯，在自身工作中潜移默化地融入绿色生产理念，从而减少固体废物的产生，真正促进源头减量和回收利用。

同时，普遍推行垃圾分类制度也是建设“无废城市”不可或缺的重要内容。

“无废城市”是一种先进的城市管理理念，“无废城市”并不是没有固体废物产生，也不意味着固体废物能完全资源化利用，而是指以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式，需要长期探索与实践。

“无废城市”建设试点咨询专家委员会主任委员、中国工程院院士杜祥琬介绍，我国目前各类固体废物累积堆存量达600亿至700亿吨，年产生量近100亿吨且呈逐年增长态势。如此巨大的固体废物累积堆存量和年产生量，如不进行妥善处理和利用，将对环境造成严重污染，对资源造成极大浪费，对社会造成恶劣影响。

杜祥琬表示，推进“无废城市”建设，将引导全社会减少固体废物产生，提升城市固体废物管理水平，加快解决久拖不决的固体废物污染问题，使提升固体废物综合管理水平与推进城市供给侧改革相衔接，将直接产生环境效益、经济效益和社会效益。

“无废城市”的建设将是未来城市可持续发展的重要途径，也是造福子孙后代的工程，更是一项全民共建共享的工作，离不开每一个人的参与。

从垃圾分类、低碳出行、学会共享、绿色消费、光盘行动开始，践行这些具体的绿色生活方式，对我们每个人来说都是在为“无废城市”的建设添砖加瓦！