“是时三伏天，天气热如汤。”出自唐代诗人白居易的《竹窗》，这是描写“三伏天”的经典诗句之一。而早在《月令七十二候集解》中就有关于暑的介绍：“六月节……暑，热也，就热之中分为大小，月初为小，月中为大……”在小暑之后，紧接着就是一年中最热的季节大暑，民间有“小暑大暑，上蒸下煮”之说。“热在三伏”，此时正是进入伏天的开始。“伏”即伏藏的意思，提示人们应当少外出以避暑气。

如何计算“三伏天”？

我国古代采用“干支纪事”的方法用以计年、计月、计日、计时。所谓“干支”就是十个“天干”和十二个“地支”。十个天干分别是：“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”；十二地支分别是：“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”。由于天干只有10个，所以每隔10天就会出现一个庚日。

传统的推算方法规定：夏至后的第三个庚日起为“初伏”，从夏至后的第四个庚日起为“中伏”，立秋后的第一个庚日起为“末伏”，总称为“三伏”。由于夏至与第一个庚日之间的天数几乎每年都不一样，所以与“三庚”的天数也不是固定的。当夏至与立秋之间出现4个庚日时中伏为10天，出现5个庚日则为20天，所以“中伏”到“末伏”有时为10天，有时为20天。今年自7月12日起我们就已经正式迈入“三伏天”了，等到7月22日便进入了长达20天的“中伏”，直至8月20日才能过完“三伏”，共计40天。

三伏天为什么是最热的呢？

夏天，北半球倾向太阳，太阳光的方向与地面近乎垂直，夏至那天北半球从太阳那里接收到的热量最多，太阳最“高”，但是地面积压的热量并不是非常多，夏至过后虽然日照时间不是最长，但是每天接收到的热量还是超过散失的热量，所以热量是持续增加的，日平均温度会持续升高，到“三伏天”则会升到最高。只有当太阳足够“低”时，每天接收的热量少于散失的热量后，温度才开始降低。

同样的道理，每天中午12点是太阳最“高”的时候，但是一天之中温度最高的时候不是中午，而是下午两点左右。

“三伏天”习俗多

俗话说“头伏饺子，二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋”，就是为了使身体多出汗，排出体内的各种毒素。伏天，民间生活多有习俗，农业生产亦有规律可循。入伏之时，刚好是我国小麦生产区麦收不足一个月的时候，家家麦满仓，而到了伏天，人们精神委顿，食欲不佳，饺子却是传统食品中开胃解馋的佳品。

等到“中伏”时，就要吃面了。《魏氏春秋》记载：“伏日食汤饼，取巾拭汗，面色皎然。”南朝《荆楚岁时记》记载“六月伏日食汤饼，名为辟恶”。这里的汤饼就是热汤面，吃碗热汤面，身上发汗，可以去除体内的潮气和暑气。

进入末伏，难熬的伏天进入尾声，天气渐渐开始转凉，简单方便的烙饼成了受欢迎的食物。在饺子、面条、烙饼这三种面食当中，以烙饼的烹调方式最好。因为烙饼不需要水煮，也不需要过水，各种可溶性维生素和矿物质的损失最小。

当然中国南北方的习俗也有些是不相同的，大江南北各有妙招，可谓是因地制宜。