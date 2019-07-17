热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

日本研究者证明香草香味有镇痛作用

王欢

2019年07月17日15:44 来源：环球网

据日本共同社7月16日报道，日本川崎医疗福祉大学(冈山县)神经科学讲师上野浩司等人的团队透露，已通过老鼠实验证明，香草的主要芳香成分“香兰素”(又名香草醛)具有缓解疼痛和肌肉紧张的效果。

据该团队介绍，虽然香草的香味在芳香疗法等中被认为具有放松作用，但科学地确认其对神经系统的影响尚属首次。据称有望带动通过简单安全的方法减轻压力导致的头痛等。

实验中，老鼠吸入气化香兰素后被放置在加热至55度左右的板上。

结果吸入了香兰素的老鼠与未吸入的老鼠相比，因感觉烫而从板上抬起前爪的时间约晚了2秒，可见对疼痛变得迟钝。在让老鼠抓住金属网的实验中，吸入香兰素的老鼠呈现出拉力减弱、肌肉松弛的状态。

上野表示“人类对香味有不同偏好，调查相同的作用很难，而老鼠和人类有很多相同的神经网络”，并称“嗅闻香味或许有助于缓解压力导致的肩酸和神经痛”。该成果刊登在海外某科学杂志的网络版。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn