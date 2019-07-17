日本研究者证明香草香味有镇痛作用

据日本共同社7月16日报道，日本川崎医疗福祉大学(冈山县)神经科学讲师上野浩司等人的团队透露，已通过老鼠实验证明，香草的主要芳香成分“香兰素”(又名香草醛)具有缓解疼痛和肌肉紧张的效果。

据该团队介绍，虽然香草的香味在芳香疗法等中被认为具有放松作用，但科学地确认其对神经系统的影响尚属首次。据称有望带动通过简单安全的方法减轻压力导致的头痛等。

实验中，老鼠吸入气化香兰素后被放置在加热至55度左右的板上。

结果吸入了香兰素的老鼠与未吸入的老鼠相比，因感觉烫而从板上抬起前爪的时间约晚了2秒，可见对疼痛变得迟钝。在让老鼠抓住金属网的实验中，吸入香兰素的老鼠呈现出拉力减弱、肌肉松弛的状态。

上野表示“人类对香味有不同偏好，调查相同的作用很难，而老鼠和人类有很多相同的神经网络”，并称“嗅闻香味或许有助于缓解压力导致的肩酸和神经痛”。该成果刊登在海外某科学杂志的网络版。