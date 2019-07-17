“健康中国行动”要让每个公民都不缺席

国务院日前印发了有关“健康中国行动”的三份文件。这些文件围绕疾病预防和健康促进两大核心，提出将开展15个重大专项行动。其中既有总体规划，也有具体实施方案，并前所未有地将健康指标纳入政府考核中。

这是国家为民谋幸福、谋健康的重大决策部署，亦可谓多年“全民健康”行动的升级版。其中的诸多转变与亮点引人瞩目，如在定位上，从以治病为中心向以人民健康为中心转变；策略上则从注重“治已病”向“治未病”转变；在实施主体与行动上，则从单纯依靠卫生健康部门向社会整体联动转变，全民参与，共担健康责任，共享健康成果。

随着经济社会发展，我国民众的预期寿命及整体健康水平都不断提高。但伴随工业化、城镇化及人口老龄化进程加快，国民健康也面临许多新问题新挑战。如卫生部门曾对10个城市的上班族进行调查，发现处于亚健康状态的人竟高达48%。影响生命的三大杀手——心血管病、糖尿病、癌症都呈逐年增长趋势。许多被称为现代文明病的慢性疾病，已对国人健康构成巨大威胁。

造成这些问题，除了环境变化、工作压力大等因素外，相当程度上与人们不健康的生活方式有关，如暴饮暴食、忽视休息、缺乏运动等。因此，虽然生活水平快速提升，但许多人不仅未分享到社会进步的幸福快乐，反而提前衰老，提前得病，以致不少青少年竟患上“老年病”。疾病的多发，也给患者和家庭带来痛苦，甚至背上深重的经济负担。

对此，固然要继续深化医改，提高疾病诊治水平，保证人们病有所医。但从科学角度说，最经济最有效的健康策略还是预防。这不但可降低发病率，减轻患者的病痛，也可从根本上防堵疾病的滋生。尽管现代医学不断进步，但在一些顽疾面前，再高明的医生也仍感束手无策。因此，最好的办法还是“治未疾”，即有效预防。

“没有全民健康，就没有全面小康”。今天，百姓健康被提升到国家优先发展的战略地位，怎样强调重要性都不为过。但是，要真正将“健康中国行动”转化为全体民众的自觉行为，这对各地政府和组织者来说，无疑要经受多方考验。除了按国务院文件精神，落实好15个重大专项行动外，更重要的还是结合本地实际，创造性地开展工作，尤其是要调动广大青少年和社会组织的积极性，开展形式活泼，丰富多彩的群体活动。总之，最大限度地让每位公民都能不缺席，全都融入其中，才能体现“健康中国行动”的全民参与、全民幸福安康。