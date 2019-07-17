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半途而废病情反复 过度依赖适得其反

冬病夏治有五个错误认知

张 洁

2019年07月17日10:36 来源：人民网-生命时报

中国中医科学院西苑医院肺病科主任医师 张 琼 □住院医师 张 洁

冬病夏治是中医特色疗法，更是智慧结晶。《黄帝内经》记载：“春夏养阳”“长夏胜冬”，指出在夏季培补人体的阳气，到冬季就能阻遏风寒邪气侵袭。夏季天气炎热，人体阳气最为旺盛，适宜冬病夏治。今年入伏从7月12日开始，很多人纷纷选择贴三伏贴来防病治病。但临床中发现大家对冬病夏治有一些错误观念，这里为大家逐一解析。

错误一：所有人都适合冬病夏治。冬病夏治是为了温补人体阳气，比较适合阳气不足、不能固护温煦人体，致使阴寒之邪侵袭人体引发疾病的人群。此类人群可通过贴敷、艾灸、拔罐等特色疗法，补益人体阳气，护卫机体，制衡阴寒邪气，再到冬季时，机体就能有效抵御阴邪，即使致病，病情也会大大减轻。而平素阳气充足、阴气亏虚的人群，不适合冬病夏治。如果一味增补阳气，会损害阴气，导致人体阴阳失衡，反而加重疾病。

错误二：“夏治”有效就不用继续治疗了。临床上，不少患者治疗过程中一旦症状有所减轻，就不再继续治疗了。比如，有些患有哮喘、慢性支气管炎的患者在夏季选择了三伏贴，可能只贴了一伏或者两伏，觉得咳嗽气喘不严重了，就不再继续贴敷。这种半途而废的做法非常不可取。慢性疾病迁延不愈，决定了病因和病机十分复杂，治疗方法也必然是长期管理，既中医所谓的“慢病慢治”。冬病夏治疗法后出现症状减轻，证明温补阳气的治法正确，这时需要的恰恰是巩固疗效，不应自行终止。

错误三：“夏治”可保冬病不发作。人体极为复杂，身体发病与否由多种因素共同导致。例如，青壮年和年老体弱者对治疗的敏感性和疾病的抵抗能力就不一样，疾病严重程度、病程长短等因素都会影响发病。因此，冬病夏治虽然有效，但我们应顺势而为、因时利导，不可过度依赖或迷信。

错误四：冬病夏治就是穴位敷贴。穴位贴敷是中医一种外治的特色疗法，通过将药物贴敷在特定穴位和经络上，刺激该处穴位经络，达到温补阳气、通经散寒、调理气血的作用。但冬病夏治的特色疗法不只有穴位贴敷，还包括艾灸、针刺、拔罐、埋线或内服药物等其他疗法。因此，医生会针对不同人群的体质辨证治疗，不会是一种疗法单打独斗。

错误五：不分疾病盲目采用冬病夏治。是否适合冬病夏治需要根据患者体质和疾病情况决定，不是所有人都适合冬病夏治。比如常见的呼吸系统疾病、风湿免疫系统疾病、耳鼻喉科疾病，例如支气管哮喘、肢体麻木、风湿性关节炎、过敏性鼻炎等，这些疾病如果因为素体阳虚、因感受风寒邪气引发所导致的就适合冬病夏治；而如果上述患者出现黄痰、咽干口燥、心烦胸闷等热证的征象就不适合。因此冬病夏治前应咨询医生后再进行。

(责编：李轶群、杨迪)


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