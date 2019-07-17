夏季护血管，养好心包经

广东省佛山市中医院心血管内科副主任中医师 贺青军

盛夏季节气温高，心脑血管疾病发病率攀升。临床数据显示，在夏季，心源性猝死者平均占全年死亡人数的47%。中医认为，夏季属火，而五行中心脏也属火，故夏季与心气相通。夏季炎热汗出，暑热为阳邪，最易耗心气、伤心阴、乱心神，心脉失养时容易出现心悸胸痛等症状，甚至心阳暴脱。因此，夏季养生应注意养心护心，尤其是对手厥阴心包经的保养。

心包（又称“膻中”）是包裹在心脏外面的一层薄膜，当外来之邪侵犯心脏时，心包挺身而出“代心受邪”，为心脏看家护院。心包经的当令时间为戌时，即晚上7点至9点，此时心包经当值，是养护心包经的好时机，建议有心脑血管疾病的人群，可在此时循经拍打或按摩循行于两臂内侧正中的心包经（如图）。由于火热之邪最易陷于心包经，当天热时出现烦躁、头晕头痛、口苦口干等症状时，为防发病，可掐心包经上位于中指指尖上的中冲穴，严重者可点刺放血，挤出黑色瘀血数滴，以泻热下火、醒神开窍。

《黄帝内经》记载：“膻中者，臣使之官，喜乐出焉”，意思是指心脏传递的快乐情绪会从膻中发出。当人们心情抑郁、胸闷气结时，心包经必然运行不畅，此时可揉按心包经上位于两乳连线中点的膻中穴，以开郁散结、宽胸理气。

心脑血管疾病人群在夏季多有难以入寐、盗汗易醒、睡不安稳等问题，中医多辨证为心肾不交。可揉心经上的少海穴，心经属火，但少海穴穴性属水，中医理论认为肾属水，故按摩该穴可使心肾相交，改善失眠。