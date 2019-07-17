北京垃圾分类奖罚并举

北京市在试点小区开展垃圾分类“双积分”活动，通过物质奖励和文明积分鼓励居民源头分类

7月15日,在北京市石景山区沁山水南社区的垃圾分类投放积分站，垃圾分类指导员王健正在给垃圾分类和称重。她说，居民如今已经习惯了把垃圾分好类再送到这里。厨余垃圾每公斤可获得3个积分，积累够一定分数可以换取日常生活用品。现场不少居民反映，垃圾换积分的措施使市民垃圾分类的积极性大大提高！

据介绍，北京市在试点小区开展垃圾分类“双积分”活动，通过物质奖励和文明积分鼓励居民源头分类。截至目前，北京市共有224个街道（乡、镇）开展垃圾分类示范片区创建，累计创建数量占全市街道（乡、镇）总数的60％。

2017年，北京市开始以街道为单元开展垃圾分类示范片区创建，示范片区内既包括居民小区，也包括企事业单位和各类公共机构。各街道（乡、镇）在组织开展示范片区创建时，会对片区内基础信息进行普查、建立台账，摸清示范片区相关情况，因地制宜确定居民小区垃圾分类投放方式，优化垃圾分类桶站设置和管理。

石景山区在全市率先实现居住小区生活垃圾分类体系全覆盖。“自2010年起至2018年12月，全区9个街道所辖150个社区360个居住小区，全部开展垃圾分类。纳入强制分类管理范畴的社会单位正按所在街道垃圾分类示范片区创建进度逐步推行。其中，83家党政机关、41家商场超市及1384家餐饮单位已全面铺开。”石景山区城管委副主任唐志远介绍。据悉，2019年底前,该区垃圾分类示范片区将100%全覆盖。记者在垃圾现场看到，垃圾按厨余垃圾、可回收物、有害垃圾及其他垃圾四种进行分类。石景山区八宝山街道办事处率先开展强制分类以来，还带动了辖区内商场、超市等也都陆续开展强制分类。

坚持创新是推动垃圾分类的不竭动力。北京市朝阳区积极引导居民从源头精准分类，垃圾分类达标试点小区达近千个，建设垃圾中转站17个，循环经济产业园功能不断完善，7座垃圾处理厂实施末端分类处理，实现资源再利用。

从2017年至今，北京市有关部门还对生活垃圾产生、收运和处置单位开展执法检查，检查企事业单位34.6万家，立案处罚1.34万起，罚款1515万元。

目前，北京市已形成了包括目标体系、强制分类、示范片区创建、各品类和各环节管理、城乡统筹、政策机制、宣传动员、全民参与和社会共治在内的系统推动垃圾分类工作的基本框架，垃圾分类减量工作取得阶段性成效。2018年，北京进入处理设施的厨余垃圾17.02万吨，同比增长58.2%。