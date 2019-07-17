努力使群众不生病少生病

一人健康是立身之本，人民健康是立国之基。

国务院近日印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，国家层面出台《健康中国行动（2019—2030年）》，为进一步推进健康中国建设规划新的“施工图”。这一中长期行动聚焦当前主要健康问题和影响因素，围绕疾病预防和健康促进两大核心，将开展15个重大专项行动，努力使群众不生病、少生病。

从前端入手，全方位干预健康影响因素

从影响健康因素的前端入手，是健康中国行动的一大亮点。国家卫生健康委员会有关专家指出，健康中国行动文件通篇从前端入手，从主要的健康影响因素入手，通过健康促进手段，实现健康水平的提升。

每个人是自己健康的第一责任人，而健康的身体源自健康的生活方式。根据国家体育总局2014年全民健身活动状况调查，我国城乡居民经常参加体育锻炼的比例为33.9%，缺乏锻炼成为多种慢性病发生的重要原因。

推进科学的身体活动、维持身体各项指标刻不容缓。健康中国行动文件提出，到2022年和2030年，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例预期分别不少于90.86%和92.17%。

如何实现这一目标？健康中国行动倡议，鼓励每周进行3次以上、每次30分钟以上中等强度运动，或者累计150分钟中等强度或75分钟高强度身体活动。日常生活中要尽量多动，达到每天6000-10000步的身体活动量。

如何确保拥有积极健康的精神状态，也是当今社会关注的话题。

健康中国行动提出目标，到2022年和2030年，居民心理健康素养水平预期提升到20%和30%；焦虑障碍患病率、抑郁症患病率上升趋势减缓。

健康中国行动提出，政府部门应重视并开展心理危机干预和心理援助工作。卫生健康、政法、民政等单位建立和完善心理健康教育、心理热线服务、心理评估、心理咨询、心理治疗、精神科治疗等衔接合作的心理危机干预和心理援助服务模式。

从健康知识普及和合理膳食，到全民健身和控烟，再到心理健康和健康环境促进，一项项指标正不断细化，一项项民生红利即将落地，健康促进行动将在未来10年内让全民健康素养水平得到较大幅度的提高，健康科普更加规范科学。

中华预防医学会会长王陇德指出，这些安排和建议将科学性和普及性有机结合，非常系统、细致，让老百姓都能看得懂、记得住、做得到。

对“一老一小”等四类重点人群实行“网格式”防护

“小眼镜”预估超过1亿人，中、小学生近视率高达71.6%、36%……严峻的形势让不少专家感叹：中小学生近视防控要打一场“全民战争”。

此次健康中国行动，将中小学生作为重点人群之一，动员家庭、学校、社会和政府共同守护其身心健康，形成“网格式”防护。文件提出，要引导学生从小养成健康生活习惯，锻炼健康体魄，预防近视、肥胖等疾病。

此次中小学健康促进行动明确提出了个人和家庭应该采取的措施，比如中小学生每天在校外接触自然光时间要达到1小时以上，非学习目的使用电子屏幕产品单次不宜超过15分钟等。专家指出，这将极大地落实个人的健康责任，形成健康促进的强大合力。

国家卫生健康委有关负责人指出，特别针对妇女婴幼儿、中小学生、劳动者、老年人四类重点人群开展专项行动，对这些人群面对的特殊问题作出积极回应，进行全方位的干预，也是此次健康中国行动的亮点之一。

同时，在四类重点人群的专项行动中，都对残疾预防和康复服务、贫困地区重点人群健康促进提出了相关措施，体现出全生命周期健康覆盖“一个都不能少”的坚定承诺。

在重点人群健康状况得到显著改善的目标下，一个个到2022年和2030年的中长期目标表明了决心，显示出信心：

——婴儿死亡率分别控制在7.5‰及以下和5‰及以下，孕产妇死亡率分别下降到18/10万及以下和12/10万及以下；

——国家学生体质健康标准达标优良率分别达到50%及以上和60%及以上，全国儿童青少年总体近视率力争每年降低0.5个百分点以上，新发近视率明显下降；

——接尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告例数占年度报告总例数的比例实现明显下降，并持续下降；

——65岁至74岁老年人失能发生率有所下降，65岁及以上人群老年期痴呆患病率增速下降。

……

国家卫健委卫生发展研究中心主任傅卫指出，围绕四类重点人群的全生命周期健康促进行动，体现了以人民健康为中心的大卫生、大健康理念，是“把健康融入所有政策，人民共建共享”的具体实践。

围绕四类重大慢性病防治进行重点干预

说到“健康杀手”，心脑血管疾病和癌症最应引起人们的警惕。

数据显示，心脑血管疾病目前是我国居民第一位死亡原因，大约每10秒钟就有1人死于心脑血管疾病。

作为心脑血管疾病中一大凶险病症，脑卒中是我国成年人致死、致残的重要病因，具有发病率高、致残率高、死亡率高和复发率高的特点，掌握4小时的黄金抢救时间窗展开急救尤为重要。

健康中国行动指出，学习掌握心脑血管疾病发病初期正确的自救措施及紧急就医指导，有助于降低致死率和致残率。

“心脑血管疾病造成死亡人数比较多，文件这次特地强调了急救。针对急救知识普遍缺乏、急救设施配备不足等问题，这次健康中国行动强调了公民急救知识培训和人员密集场所急救设施设备配备，是社会进步的表现。”专家表示。

癌症是人们谈之色变的一大重症。目前我国每年新发癌症病例约380万，死亡人数约229万，发病率及死亡率呈逐年上升趋势。

抗癌药零关税、医保谈判、加快新药审批、加入基本药物目录……近年来，为了让患者用得起抗癌药物，国家有关部门打出“天价药”降价组合拳，不断加大对抗癌药相关政策改革力度。

“密切关注癌症危险信号”“普遍开展癌症机会性筛查”……此次健康中国行动针对癌症预防、早期筛查及早诊早治、规范化治疗、康复和膳食指导等方面给出有关建议。

随着我国居民疾病谱的不断变化，健康中国行动明确表示将针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病四类重大慢性病实施防治行动，围绕重大疾病防治工作的突出问题进行重点干预，并为公众从自我健康管理、膳食、运动等生活方式方面给出指导建议。

如果说《“健康中国2030”规划纲要》提出共建共享的实施路径，那么此次健康中国行动把它落到了实处。中华预防医学会副会长孔灵芝指出，每一项行动都从个人、社会、政府三方面展开，涉及个人、家庭、社区、学校、企事业单位、医疗卫生机构、政府等各个主体，形成社会多方共治的格局。

新华社记者 陈聪 屈婷 王秉阳 温竞华

（据新华社北京7月16日电）