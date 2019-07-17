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好医生集团上榜“2018年度中国中药企业百强”

2019年07月17日09:39 来源：人民网-人民健康网

7月15日，2019全国药店周暨中国医药创新发展大会在山东济南拉开序幕。会议期间，“2018年度中国医药工业百强系列榜单”——“中国化药企业TOP100 排行榜”，“中国中药企业TOP100 排行榜”等五大榜单重磅揭晓。好医生集团上榜“中国中药企业TOP100 排行榜”，位居百强行列。

榜单评选依托米内网开发运行多年的三大终端六大市场终端格局数据库进行评选，和以往不同，本次评选聚焦医药工业企业创新驱动力和专业推广力两大维度，创新驱动力主要从企业研发投入R&D综合指标进行评判，专业推广力则重点根据临床医生和患者的最终选择需求所决定的终端定量数据来刚性定义。参与评选的企业为中国境内注册（不含跨国制药企业在华子公司）且以医药制造业为主营业务的医药工业企业。

好医生集团以“做好人，制好药”为企业理念，在34年的发展过程中，受到了行业内外的广泛赞誉，近年来，好医生集团更是以品牌建设为战略，砥砺奋进、辛勤耕耘，在产品开发、工业发展、企业利税、质量建设均取得了可喜成绩，企业主营业收入每年呈稳步增长之势，科研创新不断突破，市场规模有了前所未有的扩大，好医生品牌影响力得到显著提升。

未来，好医生集团将继续坚持初衷，着力强化使命担当，多维度寻求产业价值增长点，拓宽产业价值边界，探索产业未来发展之路。 

（注：此文属于人民网登载的广告信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：王晓华、权娟)


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