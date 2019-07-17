六旬老人养鸽子患上“鹦鹉热”

65岁的来大爷入院治疗20天，一度出现多脏器功能衰竭，而他的病因竟与家里饲养的鸽子有关……来大爷家住长沙，近日因高热，发现血尿、蛋白尿，到湖南省人民医院肾内科就诊，因病情危重，多脏器官功能衰竭，转入呼吸与危重症医学科(RICU)进行治疗。

“起初家属没有想到会与家里饲养的鸽子有关。”该院呼吸与危重症医学科主任李建民表示，来大爷不明原因重症肺炎合并多脏器功能衰竭，对病人进行病原微生物检测提示，病人得了罕见的“鹦鹉热”。医生询问了解到，来大爷有养鸽子爱好，平日喜欢逗鸟，医院立即采取积极对症支持治疗，纠正其多脏器功能衰竭。

李建民介绍，“鹦鹉热”又称饲鸟病，是一种自然疫源性疾病，主要感染鹦鹉热衣原体致病，这种病比较罕见，临床发病率不高。“鹦鹉热”主要传染源有鸽子、金丝雀、相思鸟、红雀、鸡、鸭等鸟类和家禽。该病原体为鹦鹉热衣原体，当人类吸入含有鹦鹉热衣原体的空气可传播此病。

“鹦鹉热”的临床表现既像伤寒又像肺炎。潜伏期一般为5至15天，长的可达4周。该病起病缓慢，以发热、头痛伴明显肌痛(常见背颈部尤甚)，体温逐渐升高，3至4天后可超过40℃。1周左右出现咳嗽、干咳或咳少量黏痰或血性痰、呼吸困难等肺炎的表现。少数患者还可以发生肝脏、心脏和神经系统并发症，导致肝功能异常、黄疸、心肌炎甚至出现嗜睡、谵妄、木僵、抽搐等症状，严重者出现多脏器功能衰竭，危及生命。李建民提醒，出现相关症状，要及时到正规医院就诊。