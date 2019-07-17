上班族养生：饮食休息都要规律

健康是每个人都需要的，尤其是工作繁忙且常常要面对较大压力的上班族，更需要注重保健养生，在忙碌的工作之余，合理安排饮食起居，保证自己的身心健康。

饮食：三餐规律，不过度节食。身体各项功能的正常运转，离不开充足的营养支持，这对于工作繁忙的上班族来说尤为重要。因此建议上班族不要因为减肥等原因过度节食，一定要保持规律饮食，并合理搭配营养，可以适当增加食物中蛋白质、纤维素等的摄取，保证营养均衡。也可以少食多餐，每顿吃八分饱，但在午后三四点钟的时候可以补充些干果、水果等，保证精力充沛。

起居：规律作息，避免熬夜。虽然上班族工作较忙，但还是要给自己留出足够的休息时间，劳逸结合、张弛有度才能给身体和精神以“充电”的时间，才能保持旺盛的精力。尤其是熬夜，最好要避免，因为这不仅影响休息，而且也会给多种慢性疾病造成可乘之机。

心理：舒缓压力，身心健康。上班族难免会遭受来自工作生活多方面的压力，适当的压力可以促使人奋进，但过大的压力，或者长期处于压力状态下难以缓解，则会给身心造成负面影响。因此上班族在关注身体健康的同时也应重视心理情绪健康，多培养兴趣爱好，适度运动，给压力一个缓解的渠道，合理减压。