7月15日，国家卫生健康委、国家中医药管理局、中央军委后勤保障部卫生局联合发布《关于组织做好2019年中国医师节有关活动的通知》。

《通知》指出，今年8月19日是第二个中国医师节，2019年中国医师节的主题是“弘扬崇高精神，聚力健康中国”。

《通知》提出，要结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，不断激发职业荣誉感和神圣使命感，引导广大医务人员切实践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。同时，号召全社会共同支持和参与卫生健康事业，为实施健康中国战略汇聚磅礴之力。

《通知》明确，不断提高医师地位，保障医师待遇，维护医师权益，在中国医师节期间看望慰问医务工作者，重点走访慰问乡村医生、离退休老医生、有生活困难的医生、援疆援藏和援外医务人员及家属、因公殉职的医务人员家属。另外，要利用多种形式加大宣传力度，深入挖掘宣传优秀医师典型。同时，可根据实际情况，表扬奖励一批优秀医师代表，共同营造尊医重卫的良好氛围。