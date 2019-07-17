政府先行 跑出健康竞赛好成绩

随着健康中国行动开展，健康中国建设有了更加清晰可见的美丽图景。在这幅健康图景的庞大绘制工程里，每位公民都是不可或缺的能工巧匠，政府相关部门则是责无旁贷的总指挥。要形成社会广泛动员、人人尽责尽力的良好局面，政府相关部门必须率先行动、以身示范。这在行动方案和实施考核方案中被重点突出、反复强调。

实施健康中国行动，是各级政府及相关部门必须干好的硬任务。全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康、防控重大疾病3项主要任务下，包含15项具体行动，涉及卫生健康、教育、体育、生态环境、食品药品监管、新闻出版等诸多部门。为推进政府部门密切联动配合，国家层面高规格成立健康中国行动推进委员会；为鞭策各级政府撸起袖子真抓实干，考核指标层层下达，将综合考核结果作为党政领导班子综合考核评价、干部奖惩使用的重要参考。如果说健康中国行动是一场竞速跑，那么全民健康水平提高是终点，各类考核指标是赛道。赛场之上，各地各部门的管理智慧、服务意识、行动能力、决策水平都将高下立见。此刻，比赛的发令枪刚刚打响，所有“选手”必须精准落实部署安排，准时起跑、持续发力，才能冲出一个令党和人民群众都满意的好成绩。

推进健康中国行动顺利实施，需要政府相关部门尽快转变观念。综观《“健康中国2030”规划纲要》和《健康中国行动（2019-2030年）》，一个总目标一以贯之。那就是，坚持预防为主，加快推动卫生健康工作理念、服务方式“从以治病为中心”转向“以人民健康为中心”。这一目标，为卫生健康等相关部门找准了坐标定位，规划出实施路径。在这一目标统领下，优化健康服务，防控重大疾病，积极应对当前突出健康问题，自然应常抓不懈；而普及健康生活，建设健康环境，全方位干预健康影响因素，更需要相关部门和机构引起重视，统筹配置优势资源，加大政策支持力度和资金投入。值得注意的是，围绕这一目标开展的健康宣教和促进活动，公共卫生体系建设和人才培养，影响健康因素和疑难重症诊疗攻关的重大课题研究，无不具有长期性和艰巨性。这要求相关部门和机构切实端正政绩观，做好打持久战的准备。

健康中国行动是一项长期性任务和系统性工程，一方面要立足长远、持续发力，另一方面也要抓主要矛盾，集中力量实现阶段性目标。当前，心脑血管疾病、癌症等慢性非传染疾病导致的疾病负担占疾病总负担的70%以上，肝炎、结核、艾滋病等重大传染病防控形势严峻，精神卫生、职业健康等问题不容忽视。这些问题如果不尽快解决，将大幅拉低人民群众的健康获得感，增加社会的疾病负担，动摇健康中国大厦的根基。为此，各级政府和相关部门必当聚焦当前和今后一个时期内影响人民健康的重大疾病和突出问题，抓牢抓好防控重大疾病这一工作抓手，努力啃下硬骨头。

健康中国是所有国人对健康生活的美好期待，更是党和政府对增进人民健康福祉的庄严承诺。只要政府部门找准目标先行动，带领群众齐步走，健康中国图景必将越来越熠熠生辉。