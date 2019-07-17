污水管起来 乡镇靓起来

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由于人口居住相对分散、财力不足，乡镇污水处理是困扰许多地方的问题。

重庆将全市乡镇污水处理设施纳入一体化经营，由专业公司运维，环保部门做好监督。去年，重庆乡镇生活污水处理率达到82%。

一泓清水哗哗作响，从蓝色瓷砖铺就的水渠口流淌出去。逆着水流往来处寻，不到100米外，同样哗哗作响的，是一股暗黄浑浊的水流。两者之间，就是重庆市渝北区兴隆镇污水处理厂。镇上环保办工作人员罗茂银拿起两个矿泉水瓶说：“你看，这分别是进水口和出水口的水。”

一瓶浑黄，一瓶清澈，对比极其鲜明。5000多人的兴隆镇，每日需处理污水达400立方米。有了兴隆镇污水处理厂，这些污水处理后都能达标排放。

不仅是在兴隆镇，近年来重庆完成了1558个乡镇的污水处理厂新建、改建，并保证其正常运行，有效解决了长江沿线近1000万农村人口的生活污水处理问题，避免了大量污水直接流入长江。

改建新建污水处理厂，钱从哪来？

成立环保投融资平台，撬动社会资本

兴隆镇的污水处理厂，建得很早。“10年前，我们镇有了污水处理厂，采用当时流行的人工湿地模式。”罗茂银介绍说，第一年效果不错，但是因为污水量超过了工艺的承载量，处理能力一年比一年差。

“当时的重庆，遇到这类问题的乡镇污水处理厂不少。有的选择不运行，有的虽然运行，但处理水质完全不达标。即使这样的污水处理厂，也不是每个乡镇都有。”重庆环保投资有限公司董事长钱忠明介绍。

乡镇污水处理设施，是当时重庆水环境治理的一个短板。“2015年以前，重庆建成800多座乡镇污水处理厂，建成这些污水处理厂花了10年。计划中还有近800座。如果还是纯靠财政投资，不可能完成2017年底实现乡镇污水处理设施全覆盖的任务。”钱忠明说，所以，必须探索新的机制。

重庆的新办法，是成立一家环保投融资平台，归集排污权交易收入和“拨改投”的各项财政资金，鼓励和撬动社会资本进入乡镇污水治理领域。重庆环保投资集团有限公司由此而生。

“我们的主要任务就是实施全市乡镇污水处理设施一体化经营。这在全国范围内没有现成的模式和经验可循。”钱忠明介绍说，首先面临的就是建设资金来源的问题。

经过思索，环投集团在进行投融资改革的同时，将全市乡镇污水处理厂统一管理运营。36个区县的乡镇污水处理厂，近100亿元的资产汇入了一个大盘子，被全面激活。拿着这100亿元，环投集团争取到24亿元项目和补助资金，银行授信等金融额度也超过了200亿元，建设资金的难题就这样解决了。

长期停摆的污水处理厂，怎么处理？

400多座处理厂接受技改，效果得到改善

抓紧新建污水处理厂的同时，也得对已建不达标的污水处理厂进行改建和技改。

2017年底，重庆1558个乡镇都有了自己的污水处理厂。在兴隆镇，经过大修之后，污水处理厂的处理效果有了明显的改善，实现了达标排放。

露天的水渠口，清澈的水流哗啦啦流淌。在重庆，这样的乡镇污水处理厂出水口，越来越多。

“把乡镇污水处理厂交给环投集团统一管理，从投资到建设和运维，都由我们负责。可以加快建设、降低融资成本，减轻区县债务。实际运行中，技术和管理水平高了，运行成本低了。”钱忠明介绍说。

一开始，许多区县政府对此并不认同：我的污水处理厂，为什么要让你建、给你管？也有人质疑，区县将污水处理厂交给环投集团，环投集团又包给别的公司运行管理，其中有没有猫腻？

一名区县干部就为此暗访过运维公司，得知一吨污水的处理价格是1.19元。而环投集团每吨向区县收取2元到3元。这名干部认为，环投集团就是个吃差价的中介，区县把污水处理厂收回来自己管，能省不少钱。

“我就跟他解释，我们加快了乡镇污水处理厂的建设，这需要融资，运行费里包含了融资成本。如果区县自己来建，一个区县的建设费用可能得好几亿元，改革后一年只需要花几百万元的污水处理费。”钱忠明说。

“而且，污水处理设备经常需要维修或更新，这都由我们负责。以渝北区为例，一年污水处理费1000多万元，而我们在新建、改建和技改方面的投入已达约9000万元。”环投集团工作人员刘燕伦介绍说，以前地方政府自己运维污水处理厂，就因为大修和技改的资金不足，已建成的也有一半左右处于停运和半停运状态。

为扭转地方政府观念，在一段时间内，解释和介绍是环投集团的主要工作。刘燕伦回忆说，有一次，一个会就开了10个小时。最后，当地干部心服口服：“专业运营，会不一样。”

针对工艺落后、长期停摆的乡镇污水处理厂，环投集团对其进行功能恢复、工艺改进。400多座已建乡镇污水处理厂接受了技改，工艺缺陷、水质不稳定和超负荷运行等问题会逐步得到解决。

“从数据上看，重庆乡镇污水年处理量将从不足亿吨增长为数亿吨。以前这些没处理的污水，绝大部分会流进长江。现在，排放的都是处理后的水。”钱忠明介绍说，“对重庆40条次级河流治理，乡镇污水处理厂也起到了积极作用。”

能否正常运行，监管如何起效？

积极巡查，发现问题督促第三方整改

目前，在重庆，归由环投集团运营的乡镇污水处理厂已有1195座，环投集团直接管理的有几座？答案是，零座。

通过第三方治理模式，重庆在全市公开招标42家专业运维公司，负责1195座污水处理厂的日常运维管理。在兴隆镇，通过公开招标，污水处理厂由一家名为洁能环保的公司运维。

“污水处理厂运行是专业领域，得由专业的环保工程公司来干。我们是一个投融资平台，要做好投融资建设和后续的大修，并对日常的运行进行监督。”刘燕伦介绍说，重庆区县政府、乡镇政府、市环投集团，这三家都要对第三方运维公司进行监督。

兴隆镇的污水处理厂，就经常面临突然巡查。渝北区环保局每个季度会对全区乡镇污水处理厂进行一次巡查，镇里的工作人员每个月会不定期来3到6次，环投集团的工作人员每个月也会不定期来4次。

“他们不敢糊弄我，我没事就来看看。没做好，资金申报表上我不会签字。”罗茂银说，每个季度，污水处理厂会有一个处理资金申报表，镇上一旦对日常运维有意见，就不会签字。环保局发现问题，也会在审核环节卡住申报。

“所以，我们巡查也很积极，一旦发现问题，就督促第三方公司立刻整改，不然真的会面临处罚和扣钱的。”刘燕伦说，去年全年，渝北区就因一些原因暂扣了数十万元的污水处理费用。

区县政府和环保部门完全退出运行层面，只负责对环投集团和运维公司的监督，不当运动员，做专职裁判，监督积极性上来了。

污水处理，前提是建好管网。在重庆，对于已建污水处理厂，环投集团在资产评估后回购，将建设费用返给区县。当地正好可以以这笔资金完善污水管网。在收费阶段，环投集团不根据处理量，而是根据用水量收取污水处理费，这也促进了区县政府建设管网积极性的提升。

以兴隆镇为例，通过污水管网的改造升级，污水收集率已经达到100%。去年，重庆新建乡镇生活污水配套管网2380公里，乡镇生活污水处理率也达到了82%。

“现在，重庆很多地方又对乡镇污水处理提出了更高要求，要求出水水质从1级B标提高到1级A标，计划在9月底之前对日处理能力2000立方米以上的污水处理厂实现出水口的在线实时监测。”刘燕伦说，现在，正在为这个做新一轮技改呢。

九部门印发指导意见

推进农村生活污水治理（链接）

本报北京7月16日电 （记者高云才）近日，中央农办、农业农村部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、科技部、国家发展改革委、财政部、银保监会等九部门联合印发了《关于推进农村生活污水治理的指导意见》。

按照“因地制宜、尊重习惯，应治尽治、利用为先，就地就近、生态循环，梯次推进、建管并重，发动农户、效果长远”的基本思路， 《意见》提出，到2020年东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，农村生活污水治理率明显提高，村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除，运维管护机制基本建立；中西部有较好基础、基本具备条件的地区，农村生活污水乱排乱放得到有效管控，治理初见成效；地处偏远、经济欠发达等地区，农村生活污水乱排乱放现象明显减少。

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 13 版）