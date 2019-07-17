努力提高全民健康水平

人的健康，不仅关系着个体和家庭的命运前途，也决定着国家和民族的未来。

近日，《国务院关于实施健康中国行动的意见》印发，提出实施健康中国行动，明确指导思想、基本原则和总体目标，部署三个方面15个专项行动，对动员全社会落实预防为主方针，加快推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，提高全民健康水平，具有重要意义。

健康是促进人的全面发展的必然要求，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，历来受到党和国家高度重视。新中国成立以来特别是改革开放以来，我国健康领域改革发展取得显著成就。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央作出一系列重要部署、实施一系列重大举措：将建设“健康中国”上升为国家战略，提出健康中国“三步走”的宏伟蓝图，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度……居民主要健康指标总体优于中高收入国家平均水平。同时也要清醒地看到，随着工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，我国居民生产生活方式和疾病谱不断发生变化，人民群众健康面临新问题新挑战。《意见》着眼于积极有效应对当前突出健康问题，明确“坚持预防为主”“关口前移”，要求加快推动卫生健康工作理念、服务方式从以治病为中心转变为以人民健康为中心，建立健全健康教育体系，普及健康知识，引导群众建立正确健康观，加强早期干预，形成有利于健康的生活方式、生态环境和社会环境，体现了坚持以人民为中心、与时俱进的健康中国建设理念。

预防是最经济最有效的健康策略。实施健康中国行动，目的是推动建立健康促进政策体系，提高全民健康素养，推广普及健康生活方式。为此，《意见》提出了两个阶段目标，即到2022年，健康促进政策体系基本建立，全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，重大、重点疾病得到有效防控和遏制，重点人群健康状况显著改善；到2030年，全民健康素养水平大幅提升，健康生活方式基本普及，居民主要健康影响因素得到有效控制，因重大慢性病导致的过早死亡率明显降低，人均健康预期寿命得到较大提高，居民主要健康指标水平进入高收入国家行列，健康公平基本实现。落实《意见》部署，要坚持普及知识、提升素养，自主自律、健康生活，早期干预、完善服务，全民参与、共建共享的基本原则，实现健康素养人人有、健康生活少生病、早诊早治早康复、健康中国行动齐参与。

从健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟、心理健康促进等方面综合施策，全方位干预健康影响因素；关注妇幼、中小学生、劳动者、老年人等重点人群，维护全生命周期健康；针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病四类慢性病以及传染病、地方病，加强重大疾病防控……《意见》聚焦当前影响人民群众健康的主要问题和重点疾病，注重从源头预防和控制，突出健康促进和动员倡导，为实现从以治病为中心转向以人民健康为中心提供了有效抓手。要根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进；激发居民热爱健康、追求健康的热情，养成符合自身和家庭特点的健康生活方式；对主要健康问题及影响因素尽早采取有效干预措施，完善防治策略，推动健康服务供给侧结构性改革，提供系统连续的预防、治疗、康复、健康促进一体化服务。

落实健康中国行动关系到每一个人，需要动员全社会参与，凝聚全社会力量，形成政府积极主导、社会广泛动员、人人尽责尽力的良好局面。为完善健康中国建设推进协调机制，保障健康中国行动有效实施，国务院办公厅日前印发了《健康中国行动组织实施和考核方案》，明确将主要健康指标纳入各级党委、政府绩效考核指标，突出了各级党委、政府实施健康中国行动、推进健康中国建设的政治责任。针对《意见》确立的两个阶段目标和15个专项行动的具体要求，全省各地各相关部门要强化责任，在抓落实上下功夫，健全领导推进工作机制，研究制定实施方案，将预防为主、防病在先融入各项政策举措中，逐项抓好任务落实；动员各方广泛参与，健全支撑体系，加强宣传引导，营造良好的社会氛围。

“没有全民健康，就没有全面小康。”全省各级党委、政府要把实施好健康中国行动这项重大民心工程摆上重要日程，把人民健康放在优先发展战略地位，持之以恒加以推进，以全方位全周期保障人民健康兑现承诺，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。