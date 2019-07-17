广东：对保健食品制售商家展开飞行检查

你吃的保健食品管用吗？

7月16日，广东省市场监督管理局、珠海市市场监督管理局联合南方日报、南方+客户端《真探现场》栏目，以政务直播的方式，对保健食品的经营领域和生产领域进行突击式飞行检查，向公众全面展示我省市场监管人员对保健食品生产、经营环节监督检查的全过程，使公众对保健食品的产品生产过程和经营规范有了更加清晰的认知。

在经营环节，检查组一行首先来到同民医药连锁文化中心分店，对该保健食品经营单位是否具有相关经营资质，进货渠道是否合法规范、是否存在经营假冒保健食品、是否存在夸大功能、虚假宣传等行为进行了检查。检查人员现场随机抽取了一个保健食品产品，并查验了该产品进货票据、合格证明文件、生产商资质等资料。经检查，该经营单位符合保健食品相关经营规范，未发现有虚假宣传、销售假冒伪劣产品等行为。为了对该产品的生产情况进行进一步了解，检查组决定对该产品的生产企业汤臣倍健股份有限公司进行突击检查。

到达生产企业后，检查组分成两个检查小组同时开展监督检查，对企业的原辅料、软胶囊生产车间、检验室、成品库等区域进行了现场监督检查，并随机抽查了原辅料进货查验记录、批生产记录和原辅料、成品检验报告，对企业在原料管理、生产过程控制和质量管理等方面的实施情况进行检查。检查人员认为，该生产单位的生产、检验、仓储等环节符合规范要求。

“保健食品具有一定保健功能，不能替代药物，更不是多多益善。”中山大学营养学教授蒋卓勤指出，保健食品的原料一般天然食品中都有，每一类的营养素都有一个剂量范围，合理的有好处，超出有危险。比如大家都很熟悉的钙，缺乏了容易引起佝偻病等，超量了可能引起结石。所以吃的时候一定要注意剂量，不要超量使用，切忌为了追求保健效果同时服用多个品牌的同一功效产品，可能对身体造成不必要的负担。