我国实施健康中国行动 拟利用税收和调价控烟

昨日，国务院发布《关于实施健康中国行动的意见》《健康中国行动（2019－2030年）》等3份健康中国系列文件，提出实施控烟、心理健康促进、癌症防治等15个专项行动，并将把主要健康指标纳入各级政府考核。

研究利用税收、价格调节等手段控烟

“全民健身行动”提出打造百姓身边健身组织和“15分钟健身圈”；推进公共体育设施免费或低收费开放；把高校学生体质健康状况纳入对高校的考核评价；提倡机关、企事业单位开展工间操。

“控烟行动”提出鼓励领导干部、医务人员和教师发挥控烟引领作用；把各级党政机关建设成无烟机关；研究利用税收、价格调节等综合手段，提高控烟成效；完善卷烟包装烟草危害警示内容和形式。

针对我国癌症发病率及死亡率逐年上升的现状，“癌症防治行动”提出扩大癌症筛查范围；加强癌症防治科技攻关；加快临床急需药物审评审批。

文件提到，我国接触职业病危害因素的人群约2亿，职业病危害因素已成为影响成年人健康的重要因素。为此，“职业健康保护行动”提出鼓励用人单位开展职工健康管理；加强尘肺病等职业病救治保障。

此外，文件还提出实施“健康环境促进行动”，推进大气、水、土壤污染防治；建立环境与健康的调查、监测和风险评估制度。

鼓励高校、用人单位设心理健康辅导室

记者注意到，针对当前我国心理疾病患病人数逐年增多的情况，文件提出实施“心理健康促进行动”。

《健康中国行动（2019－2030年）》中指出，我国抑郁症患病率达到2.1%，焦虑障碍患病率达4.98%。截至2017年底，全国已登记在册的严重精神障碍患者581万人。同时，公众对常见精神障碍和心理行为问题的认知率仍比较低，更缺乏防治知识和主动就医意识，部分患者及家属仍然有病耻感。

为此，健康中国系列文件提出实施“心理健康促进行动”，鼓励高校和用人单位设立心理健康辅导室并建立心理健康服务团队，或通过购买服务形式，为学生、员工提供心理评估、咨询辅导等服务。

同时，设立市县级未成年人心理健康辅导中心，完善未成年人心理健康辅导网络；推动建立为公众提供公益服务的心理援助热线。

■ 焦点

26项健康指标纳入党委、政府绩效考核

为保障健康中国行动有效实施，国务院办公厅同步印发《健康中国行动组织实施和考核方案》（以下简称《方案》）。今后，人均预期寿命、经常参加体育锻炼人数、中小学生校内体育活动时间等26项主要健康指标将纳入各级党委、政府绩效考核指标，考核结果将作为干部奖惩的重要参考。

《方案》提出，围绕健康中国建设主要目标任务要求，同时兼顾数据的可获得性，建立相对稳定的考核指标框架。各省（区、市）在对下一级进行考核时，可根据本地实际情况对考核指标进行调整完善。

记者注意到，根据“健康中国行动考核指标框架”，共有26项健康指标纳入，如人均预期寿命、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率、经常参加体育锻炼人数比例、重大慢性病过早死亡率、个人卫生支出占卫生总费用的比重、产前筛查率、中小学生每天校内体育活动时间、适龄儿童免疫规划疫苗接种率等。

《方案》提出，2019年和2020年进行试考核，通过两年的探索实践，逐步固定考核指标。《方案》还要求，将主要健康指标纳入各级党委、政府绩效考核指标，综合考核结果将作为各省（区、市）、各相关部门党政领导班子和领导干部综合考核评价、干部奖惩使用的重要参考。

■ 背景

卫健委：个人应承担起健康第一责任

昨日，国家卫健委副主任于学军在国务院政策吹风会上表示，随着工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，我国居民疾病谱正在发生变化，国民健康面临新的问题和挑战。

一方面，肝炎、结核病、职业健康、地方病等问题不容忽视，艾滋病等重大传染病防控形势仍然严峻。另一方面，由于居民健康知识知晓率偏低，吸烟、酗酒、缺乏锻炼、不合理膳食等不健康生活方式比较普遍，由此引起的疾病问题日益突出。特别是心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病，以此为代表的慢性病导致的死亡人数已经占到了总死亡人数的88%，由此导致的疾病负担占总疾病负担的70%以上，严重危害人民健康。

“吸烟、酗酒、缺乏锻炼、不合理膳食等不健康生活方式是可以改变的，主要健康危险因素是可防可控的。”他指出，为应对当前突出健康问题，解决好群众看病难、看病贵的同时，要让每个人都承担起自己健康的第一责任，个人、家庭、社会和政府各方共同参与。

据他介绍，此次出台的健康中国行动系列文件由国家卫健委牵头，会同教育部、体育总局等30多个部门组织相关领域的专家、学者共同研究制定。其中，《健康中国行动（2019-2030年）》全文多达6万余字，历时一年多才制定出台，200多位相关领域最杰出的专家参与其中。（记者许雯）