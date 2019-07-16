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长寿与子孙满堂不可兼得

2019年07月16日15:33 来源：人民网-生命时报

德国马克斯·普朗克进化生物学研究所的科学家近日发现了大自然中生存和生育之间的相互作用力：高生育率和长寿往往存在互斥关系，二者不可兼得。

为衡量生存与繁衍的平衡关系，上述研究所进化理论组的科学家斯特凡诺·贾伊莫和阿恩·特劳尔森开发了一个数学模型。他们选取寿命较长的非洲象和沙漠龟、寿命较短的老鼠和果蝇进行对比分析，发现寿命长度和繁衍子孙的数量成反比。例如，老鼠的寿命大约只有两年，但它们在出生后短短几周就会达到性成熟，每年繁衍次数多达8次，每次可产下3~8只鼠仔。相对而言，大象的寿命长达80年以上，但在母象的一生中，最多只能产下10头小象。

特劳尔森指出，在进化过程中，生存和繁衍之间也存在着某种退让关系：“将一只老鼠的寿命延长4%，它的月生育率却削减了约10%。我们或可据此推测，当一种生物的寿命延长了，其繁殖力就会下降。目前，寿命延长对人类生育能力的影响还无法确认，但根据短寿动物的老龄化研究，或许可以了解人类为长寿所付出的代价。”（卢 娜）

(责编：李轶群、杨迪)


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