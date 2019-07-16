夏季结石病高发 中医教您饮食“排石大法”

饮咖啡过瘾，当心结石找你没商量

尿路结石是泌尿外科常见疾病之一，是引起肾绞痛的主要原因，男性多于女性（3：1），南方又比北方多，复发率也很高。

在炎热的夏季，出汗多，喝水少，结石病处于高发时期。

广东省中医院二沙医院外科李源副主任医师指出，通过调整饮食结构，避免吃一些容易形成结石的食物，可以预防结石病。

调整饮食结构预防尿路结石复发

一般来说，结石形成的部位通常在肾脏和膀胱。李源副主任医师说，结石病只有一部分明确，如甲旁亢、肾小管酸中毒、海绵肾、痛风、异物、长期卧床、梗阻和感染等。大部分结石病因不清楚。

不过，从结石的成分看，主要是草酸钙、磷酸钙、尿酸及其盐类、胱氨酸及黄嘌呤结石，多数与我们的饮食相关。

所以，预防的关键应该从改变生活习惯和调整饮食结构开始，保持合适的体重指数、保持营养平衡，增加富含枸橼酸的水果摄入是预防结石复发的重要措施。

多喝水、少嘌呤、控体重

1、多喝水

增加液体的摄入能增加尿量，从而降低尿路结石成分的过饱和状态，预防结石的复发。推荐每天的液体摄入量在2.5-3.0L以上，使每天的尿量保持在2.0-2.5L以上。

喝水以煮开的自来水或者桶装水最好。很多患者关心，能不能喝饮料？李源副主任医师强调，一定要避免过多饮用咖啡因、红茶、葡萄汁、苹果汁和可口可乐。不过，推荐多喝橙汁和柠檬水。

2、高钙饮食

因为长了结石，很多患者就觉得不能吃含钙食物，豆腐、牛奶都戒了。

李源副主任医师说，这是一个很大的误区，结石患者如果摄入正常钙质含量的饮食、限制动物蛋白和钠盐的摄入比传统的低钙饮食具有更好的预防结石复发的作用。

所以，医生会推荐结石患者多食用乳制品(牛奶、干酪、酸乳酪等)小鱼等食品。需要注意的是，饮食含钙以外的补钙（比如吃钙片）对于结石的预防可能不利，因为不加控制的高钙饮食会增加尿液的过饱和水平，容易让结石析出。

3、控制体重

研究表明，超重是尿路结石形成的至关重要的因素之一。推荐尿路结石患者的体重指数(BMI)维持在18.5-23.9之间，保持正常体重。

在饮食上，多增加粗粮和纤维素饮食，（不过麦麸等富含草酸，避免食用）；限制高嘌呤的饮食，比如富含嘌呤的食物有动物的内脏(肝脏及肾脏)、家禽皮、带皮的鲱鱼、沙丁鱼、凤尾鱼等。

避免食用含有草酸丰富的食物

菠菜、花生、杏仁、红茶、咖啡、芹菜含有较多的草酸，如果本身有结石的话，尽量避免。维生素C经过自然转化后能够生成草酸。服用维生素C补充剂后尿草酸的排泄会显著增加，形成草酸钙结晶的危险程度也相应增加。

所以，建议复发性草酸钙结石患者避免摄入大剂量的维生素C补充剂，医生推荐他们每天维生素C的摄入不要超过1克。

值得一提的是，叶酸比别嘌呤醇能够更有效地抑制黄嘌呤氧化酶活性，所以也推荐结石患者每天口服叶酸5毫克。