热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

备孕女性能不能做放射检查？

2019年07月16日14:47 来源：人民网-健康时报

X线、CT、MRI检查，对于备孕和哺乳期女性来说，到底能不能做?

X线或CT检查

备孕期：3个月后可怀孕

X线和CT确实属于辐射性检查，但用于医学诊断的辐射剂量对人体是相对安全的，考虑到辐射检查的随机性效应，育龄期女性在接受X线或CT检查的三个月之后怀孕是安全的。

哺乳期：可以进行检查

有些宝妈担心放射性检查会对自己的乳房造成损害。其实，乳汁的主要成分为水、脂肪、蛋白质、糖和无机盐等，这些成分均不受医用X线照射的影响，宝妈们在接受X线或CT检查后，不会对乳汁造成任何影响，所以，在检查之后即可为宝宝哺乳。

MRI检查

备孕期和哺乳期均可做。

磁共振成像(MRI)检查利用磁场成像，没有放射性，对人体无辐射。

目前世界上尚没有关于人体因进行磁共振检查导致基因突变或染色体畸变发生率增高的报道，在备孕期和哺乳期做MRI检查是安全的。

对于妊娠期能否做MRI检查，目前普遍认为妊娠期前三个月应慎行MRI检查，而增强MRI检查应尽量避免。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn