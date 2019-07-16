备孕女性能不能做放射检查？

X线、CT、MRI检查，对于备孕和哺乳期女性来说，到底能不能做?

X线或CT检查

备孕期：3个月后可怀孕

X线和CT确实属于辐射性检查，但用于医学诊断的辐射剂量对人体是相对安全的，考虑到辐射检查的随机性效应，育龄期女性在接受X线或CT检查的三个月之后怀孕是安全的。

哺乳期：可以进行检查

有些宝妈担心放射性检查会对自己的乳房造成损害。其实，乳汁的主要成分为水、脂肪、蛋白质、糖和无机盐等，这些成分均不受医用X线照射的影响，宝妈们在接受X线或CT检查后，不会对乳汁造成任何影响，所以，在检查之后即可为宝宝哺乳。

MRI检查

备孕期和哺乳期均可做。

磁共振成像(MRI)检查利用磁场成像，没有放射性，对人体无辐射。

目前世界上尚没有关于人体因进行磁共振检查导致基因突变或染色体畸变发生率增高的报道，在备孕期和哺乳期做MRI检查是安全的。

对于妊娠期能否做MRI检查，目前普遍认为妊娠期前三个月应慎行MRI检查，而增强MRI检查应尽量避免。