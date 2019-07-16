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河南省汝州市启动“心健康”公益行动计划

2019年07月16日14:43 来源：人民网-人民健康网

7月6日，“心健康”公益行动计划暨“溶·会贯通”STEMI规范化院前溶栓全国巡讲活动在河南省汝州市正式启动。

汝州市卫健委主任张武钦，汝州市卫健委书记刘青强，汝州市医保局局长赵剑锋，汝州市人民医院书记贾红杰，汝州市人民医院副院长高峻等嘉宾出席了本次会议。

会议现场

据了解，本次会议宗旨是进一步把培训下沉到基层医院，让基层掌握规范的心肌梗死诊治知识，使ST段抬高型急型心肌梗死规范化溶栓治疗在基层推广落地，从而不断提升基层医疗救治能力。

会上，参会嘉宾为21家乡镇卫生院及社区卫生服务中心颁发“溶·会贯通”STEMI规范化院前溶栓项目聘书。

阜外华中心血管病医院急诊科主任郑晓辉、汝州市人民医院心内科主任席孟杰两位专家依次就《STEMI院前溶栓治疗规范》、《急型ST段抬高型急型心肌梗死溶栓治疗的合理用药》进行了解读。

会上来自汝州市下辖各乡镇的370余名各临床医技科室及乡镇基层医生参与了本次会议，并在会上进行了积极的学习探讨。

(责编：李轶群、杨迪)


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