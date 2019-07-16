游戏障碍正式定为疾病！帮孩子戒网瘾，精神科专家这样说

玩游戏玩到停不下来?网瘾戒不掉?2019年5月，第72届世界卫生大会审议通过《国际疾病分类第十一次修订本(ICD-11)》，正式将“游戏障碍”定为疾病。

打游戏=游戏上瘾?

四方面帮助判断

据ICD-11定义，判断是否游戏成瘾需考量多个方面，即自控力、游戏的优先性、对负性后果的反应以及问题持续时间。

具体来说，如果每天下班后玩一个小时，但工作绩效并不受影响，那这就不等于游戏成瘾或游戏障碍。只有当一个人无法控制自己的游戏行为，且在生活、学习、工作等方面受到明显的负面影响后依然不管不顾地玩游戏，且明显持续至少12个月的时间，才能认为是“生病了”。

由此可见，玩游戏真正能达到成瘾程度的人是少之又少的。

虽然WHO去年才在ICD-11草案中对游戏障碍做出定义，但之前已有许多研究在相似的考量下调查了游戏障碍的发生率。这些研究大都认为，游戏障碍的发生率在5%以内。因此，我们虽然需要重视游戏成瘾问题，但在理解该疾病定义的前提下，并不需要人人自危。

爱玩游戏≠坏孩子

戒网瘾家长这么做

那么，作为父母，对于孩子的游戏行为应该怎么办呢?

首先，家长应该明白，游戏行为本身并不可怕。俗话说，“只学习，不玩耍，聪明的孩子也变傻。”爱玩是孩子的天性，孩子可以从游戏中获得娱乐放松体验，还可能从中获益，例如开拓眼界、培养合作意识等。真正需要关注的是游戏行为的度。

这个度，就是需要判断游戏行为是否失控，是否已造成负性后果，且这些情况是否持续较长时间，例如数周或数月。

如果孩子存在这些成瘾的迹象，家长需要寻求专业且规范的帮助，例如前往医院精神科或心理科就诊。提醒家长，一些机构试图以“军营式”“惩罚式”的方法来干预游戏问题，甚至会采用带来痛苦的电击。这些方法不仅没有任何证据支持其有效性，且可能对患者造成进一步的身体和精神伤害。

既然孩子可能“生病了”，家长要注意不能贴上“坏孩子”的标签。此时，家长如果能通过与孩子平等交流，探讨控制游戏行为的可能性以及寻求帮助的方式，并达成一致意见，将能使孩子更易接受治疗干预，从而获得较好的效果。

而对于玩游戏但没有成瘾的孩子，家长也应注意,主动走进孩子的世界，培养孩子多方面的兴趣，使孩子明白游戏并不是获得快乐、自信、人际支持的唯一途径。这个世界充满精彩，而游戏只是其中的一小部分。