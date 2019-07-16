国家市场监管总局：长沙沃尔玛售意大利香醋等8批次食品不合格

人民网北京7月16日电（董童）15日，国家市场监管总局于官网发布《关于8批次食品不合格情况的通告》（以下简称“通告”）称，市场监管总局于近期组织食品安全监督抽检，发现食用农产品、淀粉及淀粉制品、冷冻饮品、水果制品、调味品5类食品共8批次样品不合格，检出农兽药残留、微生物超标、重金属污染等问题。其中，沃尔玛（湖南）商业零售有限公司长沙劳动东路山姆会员商店销售的、标称广东省广州市吉葡园商贸有限公司进口的健康多分摩德纳香醋（酿造食醋）（原产国：意大利），总酸（以乙酸计）检出值低于产品标签明示值。

现将具体情况通告如下：

农兽药残留问题

广西南宁润平商业有限公司销售的、来自广西利洋信和水产贸易有限公司的福寿鱼，呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心。

广西北海润福商业有限公司销售的、来自广西利洋信和水产贸易有限公司的草鱼，孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心。

云南省昆明家乐福超市有限公司白云分店销售的ST菠菜，经成都市食品药品检验研究院检验发现，其中毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。昆明家乐福超市有限公司白云分店对检验结果提出异议，并申请复检；经中国测试技术研究院复检后，维持初检结论。

江西步步高商业连锁有限责任公司鄱阳购物广场销售的豇豆，灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。

微生物超标问题

四川省绵阳市西点商贸有限公司销售的、标称四川光友薯业有限公司生产的红薯淀粉，菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为武汉食品化妆品检验所。

上海环球超市管理发展有限公司冷饮站销售的、标称上海光明食品销售有限公司经销的、上海益民食品一厂有限公司生产的大白雪牛奶雪糕，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海市食品药品检验所。

重金属污染问题

福建新华都综合百货有限公司销售的、标称福建龙岩晋龙食品有限公司生产的红心李干，经国家糖业质量监督检验中心检验发现，其中铅（以Pb计）不符合食品安全国家标准规定。福建新华都综合百货有限公司对检验结果提出异议，并申请复检；经福建省产品质量检验研究院复检后，维持初检结论。

其他指标问题

沃尔玛（湖南）商业零售有限公司长沙劳动东路山姆会员商店销售的、标称广东省广州市吉葡园商贸有限公司进口的健康多分摩德纳香醋（酿造食醋）（原产国：意大利），经湖南省产商品质量监督检验研究院检验发现，其中总酸（以乙酸计）检出值低于产品标签明示值。沃尔玛（湖南）商业零售有限公司长沙劳动东路山姆会员商店对检验结果提出异议，并申请复检；经中国检验认证集团湖南有限公司复检后，维持初检结论。

通告显示，对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成相关省级市场监管部门立即组织开展处置工作，查清产品流向，采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。