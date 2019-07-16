天天呆在空调房还能中暑？确有其事

杭州才刚刚入伏，就已有人因中暑上医院求助，而求助者并非户外工作者，是位天天躲在空调房里的平面模特。

小李姑娘今年才21岁，身材高挑、皮肤白皙，1米72的个子才90多斤，骨感的体态尽显柔弱，比“林黛玉”过之而无不及。周末时，她因老觉得乏力、胃口差、恶心、常拉肚子，以及睡眠不好找到浙江省中医院针灸科吴高飞副主任中医师，想通过传统中医药手段综合调理下身体。

吴医生经过一番仔细的望、闻、问、切后，认为小李这是中暑了。

“这不可能！为了不让皮肤晒黑，我最近几乎天天躲在空调房里，白天都不敢出门，晚上才出去活动，连太阳都没晒到怎么会中暑？”小李当即对吴医生的诊断提出质疑。

不过，吴医生说：“此‘暑’非彼‘暑’。大家普遍认为，三伏天最应防的暑是高温中暑，也就是中医所说的热毒。而小李所中的暑其实是暑湿，是中医的热毒+湿毒。空调其创造的凉爽环境让毛孔在该打开的时候关闭，以致体内的浊气排不出，自然界的阳气也进不去，于是湿毒、热毒等浊气在体内到处乱窜，伤害各个脏器，可能引发各种疾病。而最容易出问题的就是胃肠道，表现出来的症状就是乏力、没胃口、拉肚子等。

因此，吴医生提醒大家，如今的三伏天除了注意防暑之外，更应关注的是防“寒”。而除了少吹空调之外，也得管住各自的嘴别贪凉，大汗淋漓的时候喝冰镇饮料吃冰镇水果，当时是透心凉心飞扬，殊不知，把正在排浊气的毛孔突然收缩闭上，会让自己中更厉害的暑湿。当然，都市白领的工作环境就是空调房不能改变，那么请在下班后务必增加运动，以促进排汗、散热、排浊。