健康中国 关键词是“行动”

7月15日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，国家卫生健康委、教育部、国家体育总局等相关部门代表就健康中国行动有关情况进行了深入解读。

新时代群众性

卫生健康革命

“告诉大家一个秘密，我戒烟了。从去年6月开始参加此项工作以来，我自己在其中学到很多，现在的生活方式比以前健康了很多，运动量比以前大了，饮食结构也更加合理了。”吹风会上，国家卫生健康委副主任于学军对在场的几十家媒体的记者说。

自去年6月以来，国务院组建工作小组，国家卫生健康委牵头，会同教育部、国家体育总局等30多个部门专题研究人民群众健康需求，研究制定健康中国行动有关文件。于学军表示，推动落实《健康中国行动（2019-2030年）》，犹如开展一场针对慢性病和重点传染病的新时代群众性卫生健康革命。“《健康中国行动》不仅是要开展健康的宣传倡导，而是聚焦当前人民群众面临的主要健康问题和影响因素，推动实现‘四个转变’。”

一是在定位上，从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。全方位聚焦影响人民健康的主要因素，包括生活行为方式、生产生活环境和医疗卫生服务问题，针对重点疾病、重点人群及不同生命周期所面临的突出健康问题，提出明确建议，做出系统安排。二是在策略上，从注重“治已病”向注重“治未病”转变。努力使每个人能够了解必备的核心健康知识与技能，把“每个人是自己健康第一责任人”的理念落到实处。三是在主体上，从依靠卫生健康系统向社会整体联动转变，把健康融入所有政策，努力实现政府牵头、社会参与、家庭支持、个人负责的健康中国实践格局。四是在行动上，努力从宣传倡导向全民参与、个人行动转变。

15个专项行动

6万多字

“这个文件6万多字，15个专项行动。”于学军举着一本厚厚的白色册子对记者们说。根据《健康中国行动》，15个专项行动包括健康知识普及行动、合理膳食行动、全民健身行动、控烟行动、心理健康促进行动、健康环境促进行动、妇幼健康促进行动、中小学健康促进行动、职业健康保护行动、老年健康促进行动、心脑血管疾病防治行动、癌症防治行动、慢性呼吸系统疾病防治行动、糖尿病防治行动和传染病及地方病防控行动。

全民健身行动是15项行动之一。“自2014年以来，人均体育场地面积增加了0.2平方米，折合成总面积是2.8亿平方米，相当于4万多块标准足球场。”国家体育总局群众体育司司长郎维呼吁记者加入全民健身队伍，共同带动全国老百姓“动起来”。

儿童青少年近视一直是社会关心、关注的问题。中小学健康促进行动针对防控近视提出一系列目标，比如到2022年和2030年，国家学生体质健康标准达标优良率分别达到50%及以上和60%及以上；全国儿童青少年总体近视率力争每年降低0.5个百分点以上，新发近视率明显下降。

“在今年年底之前，教育部将出台一个新时代加强学校体育和美育工作的意见，提出学校体育改革要围绕‘教会’‘勤练’和‘常赛’3个关键词，改变不健康的生活方式。”教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，“将创造条件让儿童青少年的视力得到更有效的保护，包括不断改善教室的照明情况，按照学生的身高随时调整课桌椅的高度，加强卫生健康知识的宣传和普及，让孩子们能够学会更多保护眼睛的基本知识和技能。”

让健康中国

真正动起来

此次发布的3个文件中，《关于印发健康中国行动组织实施和考核方案的通知》格外显眼。国家卫生健康委规划与信息司司长毛群安说，《健康中国行动》是推进健康中国建设的路线图和施工图，当前要做的是尽快把健康中国战略规划的内容落到实处。

怎样抓落实？《组织实施和考核方案》从建立健全组织架构、加强监测评估、做好考核工作3个方面提出具体要求。方案明确，考核工作由健康中国行动推进委员会统筹领导，并围绕健康中国建设主要目标任务要求，建立相对稳定的考核指标框架。将主要健康指标纳入各级党委、政府绩效考核指标，综合考核结果经推进委员会审定后通报，作为各省（区、市）、各相关部门党政领导班子和领导干部综合考核评价、干部奖惩使用的重要参考。

于学军指出，推动行动落实，要围绕4个方面开展工作：一是明确谁来推进行动，即国家层面依托全国爱国卫生运动委员会，成立推进委员会。二是制定具体指标，《健康中国行动》提出由个人、家庭、社会、政府完成的主要指标，包括结果性指标、倡导性指标以及政府工作指标、约束性指标。三是进行监测统计。监测评估工作由推进委员会统筹领导，各专项行动工作组负责具体组织实施，以现有的统计数据为基础，依托互联网和大数据，对主要的指标、重点任务实施进度进行监测。四是开展考核评估。围绕健康中国建设主要的目标任务要求，建立相对稳定的考核框架，综合考核结果经过推进委员会审定以后要进行通报。