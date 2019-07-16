搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳公开发表的一则言论，如投石入湖，让5G辐射问题再次成为焦点。事实上，无论是2G、3G还是4G，手机信号辐射问题均曾被质疑过

近日，搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳公开发表的一则言论，如投石入湖，让5G辐射问题再次成为焦点。

事实上，无论是2G、3G还是4G,手机信号辐射问题均曾被质疑过。那么，5G信号真的如张朝阳所言，会危害身体健康吗？中国妇女报·中国女网记者就此采访了有关专家。

张朝阳的微博是从电磁波的角度讨论5G对人体的危害，那么什么是电磁波呢？

电磁波又称电磁辐射。电磁辐射又分为电离辐射和非电离辐射。专家表示，对人体产生危害的辐射是电离辐射。紫外线就是电离辐射和非电离辐射的分界线。比紫外线频率更高的，例如宇宙射线、X射线、γ射线，都属于电离辐射。而热辐射、紫外线、微波、短波、中波、长波，都属于非电离辐射。

早在今年5月份，张朝阳就曾在公开场合质疑过5G安全问题，也引起网友对此话题的热议。他表示，“到了毫米波，对微波转播的高频率几千兆赫兹，在这种情况下根据我的物理知识，这个频率其实对人体的危害是更大的。”“5G到来以后大家享受5G带来未来科技的进步和方便的时候，也要关注一下电磁波对人体的影响。”

而此次再谈论5G辐射问题，张朝阳明确表示，“我收回这句话，5G对人健康的影响我真的不是专家，我真的不太懂，我只是看到一些报道，还需要专家进一步研究。”

中国社会科学院大学计算机教研部盖赟认为，手机通信使用的电磁波频率主要在3KHz-300GHz之间，这个频段不在电离辐射的范围内，所以简单地说5G的高频电磁波对于人体的伤害很大是不科学的。

同时，盖赟也指出，5G网络的建设还没完成，具体的高频设备频率并不明确。所以要等到设备参数公布后才好判断。

5G辐射比4G要大？根据物理知识，可知频率越高，波长越短。波长越短信号绕过障碍物的能力越差。5G的波长是10.7mm，5G信号也被称为毫米波。所以5G的问题在于传输距离大幅变短，传输范围大幅度减小。为了应对这个问题，通信商会大范围地架设新的基站。因此，不少公众认为大幅度建设基站，辐射肯定会增加。

盖赟指出，其实，通信基站数量越多，手机通话效果就越好，手机和基站之间产生的电磁辐射反而越小。与我们生活中的电吹风、电磁炉、无线路由器等家用电器相比，小区基站的辐射量微乎其微。同时，网络提速和基站辐射增值无关。网络提速不是靠增强通信基站的信号发射功率，而是靠扩容传输带宽。未来的5G通信基站也是一样。

5G安全吗？对于这个问题，盖赟指出，其实我们不必太过担心，与4G一样，5G也是要严格遵守国家标准的。张朝阳所担心的是5G基站传输的高频段的毫米波会对人体有伤害，这里我们需要明白的知识点是，只有频率大于24GHz的毫米波频段才是有害的，而5G的频段是小于6GHz的，有没有危害，大家是很容易得出结论的。