垃圾分类“全民模式”启动，垃圾分选又该怎么做

“通俗来讲，垃圾分类，就是分好了再弃掉，目的是减轻城市生活环境污染压力，为垃圾再利用奠定良好的基础。而垃圾分选，则是要‘选’，是为了选好之后直接用做生产。相比垃圾分类，垃圾分选技术要求更高，需要更精准、更细致。”近日，一项全自动生活垃圾分选工艺落户内蒙古鄂尔多斯市某环保企业，目前已由设计阶段进入中试生产。工艺发明人、中国环境行为法学会特聘专家张志刚向科技日报记者介绍，这项工艺可以自动将生活垃圾分选为渗滤液、有机物、无机物、金属和塑化剂垃圾五大类，国内未见相同工艺的相关报道。

张志刚表示，垃圾分类是城市垃圾治理的源头，以此为基础走向垃圾再利用，还有很长的路。而垃圾分选，则可以在生产领域快速实现生活垃圾的分类、筛选，随即投入下游生产。

“对于垃圾分类，我们目前做到了将可回收和不可回收垃圾分开投放，而垃圾分选，在分类上就要更加精细。五大类，是我们目前能够做到的最高级别的分选，也可以满足目前生活垃圾处理产业的基本需求。”张志刚说。

张志刚的分选理念为时下我国垃圾处理提供了一个新的启示：垃圾渗滤液作为生活垃圾中长期厌氧发酵产生的废液，毒性大、污染性强，但是只要集中处理，可将其转化为生物速酵肥，国内已有较为成熟的技术；金属的回收再利用对于我国目前的垃圾处理来说并不存在太大问题；而有机物（食物残渣、排泄物、木制及纸质垃圾等）则可用相同方式制备有机肥料；对于无机物（建筑垃圾、玻璃等）的还原处理，我国也有较为成熟的技术。

“最让人头疼的，就是含有塑化剂的垃圾分选。首先，这类垃圾是必须分选的，其次，这也是一个世界难题。因此，我们急需一种系统性的、专门针对垃圾处理下游的分选理念和分选设备。目前，我们的新工艺已经基本攻克了这一难题。”张志刚说。

目前，垃圾处理有3种主要途径：填埋、再生产、焚烧发电，显然，填埋并不是长久之计。自深圳市建立全国首个垃圾焚烧发电厂以来，全国的垃圾焚烧发电厂已达400多座，成为垃圾处理的主要力量。

中科院循环经济与环境评估预测研究中心副主任杜欢政在接受媒体采访时表示：“如果垃圾分类没有做好，对于混合垃圾的处理方式主要就是焚烧。”

“国家一边对垃圾焚烧企业给予补贴，一边严格控制相关标准，可以说已经做到了事无巨细。但是这仍然无法保证焚烧排放的烟气绝对安全，主要原因是塑化剂垃圾无法被精确、完全分选出来。”张志刚说。

张志刚坦言，很多垃圾焚烧发电厂周边的居民对发电厂持排斥态度，这是有原因的。即使有再严格的标准，只要塑化剂垃圾分选不彻底，发电厂就会或多或少产生有害物质，比如二（口恶）英。

“即使二（口恶）英排放符合标准，也会让人心生忌惮，因为这类物质太可怕。生活垃圾污染物的治理，只能从源头开始，也就是生活中要做好垃圾分类，生产中要做好垃圾分选。我们的长期实践证明，以力学、化学、温度湿度控制为理论基础，深钻细研，这一问题是可以解决的。”张志刚说。

张志刚表示，垃圾还原处理作为一项日益成熟的技术体系，正在将越来越多的生活垃圾变废为宝，毒性降解作为生活垃圾处理的世界性难题，正在一点点被攻克。相信在不久的将来，人类日常生活中会越来越多地使用到以生活垃圾为原料的产品。