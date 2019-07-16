孩子打鼾,或是腺样体肥大惹的祸

10岁男孩小乐（化名），不知从什么时候开始，睡觉总是打呼噜，父母也没留意，还觉得孩子的睡眠质量不错。直到最近，身边越来越多人问“你家孩子长得怎么不像你们？”小乐父母这才发现，孩子跟小时候相比，嘴唇越来越往上翻，牙齿也越来越突出。于是带小乐去医院打算做矫形，才发现原来小乐是因为腺样体肥大没有及时处理，导致了腺样体面容。小乐的妈妈当时就哭了。

为什么腺样体肥大会导致小孩变丑？腺样体肥大还有什么样的危害？发病原因及防治方法是什么？笔者为此走访了清远市人民医院耳鼻喉科主任陈翠芳。

腺样体增生肥大

可能让孩子变丑变笨

小乐在医院做鼻内镜的检查结果显示：两侧腺样体异常肥大，后鼻孔被堵住，只留了一道很小的缝隙来呼吸。

到底什么是腺样体，它长在身体的什么位置？陈翠芳介绍，腺样体是隐藏在小舌头后上方、鼻子的最后面，只有借助纤维喉镜或窥镜才可以看到的咽扁桃体。腺样体在两岁左右开始明显地生理性增生，一般6岁时达高峰。如果过度增生引起相应的临床症状则为腺样体肥大。

据了解，腺样体又称为咽扁桃体，也是抵御感染的一部分。腺样体位于咽喉的最上方，在舌根的上方、鼻的后方，这个区域又称之为鼻咽。只有将特殊的喉镜或者是仪器深入到鼻腔，我们才能看到腺样体，否则就只能通过X射线间接观察到。扁桃体引起的最常见疾病是扁桃体炎，主要是由病原菌感染而引起的疾病。有时候扁桃体会非感染性增大，然而大多数时候扁桃体增大是因炎症感染而引起的，比如扁桃体红肿、扁桃体上出现白色或者是黄色的包膜、嗓音嘶哑、咽喉疼痛、吞咽不适、颈部淋巴结肿大、发热等等症状的。

“腺样体是个淋巴器官，还有一个名字叫咽扁桃体，和咱们平时说的扁桃体一样都是腺体器官，只不过长在鼻咽部。喘气时，鼻子把气吸进来，两侧腺样体异常肥大，就会把输送氧气的通道给堵塞了，久而久之，孩子就会选择用嘴呼吸，长成了典型的腺样体面容。”陈翠芳介绍。

而孩子长成腺样体面容，其实不是一天两天的时间，每一次孩子因为感冒，出现病毒、细菌感染时，腺样体就会发生病理性的增生肥大，就会堵塞孩子的呼吸通道。长期如此，孩子形成了张口呼吸的习惯，久而久之就形成了丑陋的腺样体面容。

不仅如此，由于患儿长期呼吸不畅，大脑缺氧缺血，还会导致儿童全身发育不良和营养状态差，直接导致孩子的注意力常常不集中、反应迟钝、记忆力下降，影响智力发育。

腺样体肥大会引起中耳炎

导致孩子听力下降

据悉，后天因素诱发先天的听力缺陷，原因多种多样。如果孩子是基因缺陷，使用耳毒性药物，又对这类药物敏感，会引起毛细胞坏死。又如前庭导水管扩大症，患儿由于外力导致导水管限流功能丧失，淋巴液倒流，会引起听觉毛细胞中毒失聪。此外，小朋友常见的中耳炎也会引起听力下降。

今年上小学二年级的小军（化名），在学校一直被老师投诉，总是很调皮，上课也不听讲。在家里，父母对他也很头疼，小声跟他聊他不听，有时要大声吼才可以。直到最近父母发现小军在家里看电视声音放得越来越大声，才意识到，孩子可能是听力出问题了。

经检查，原来小军是因为腺样体肥大，堵塞了咽鼓管咽口，引发了中耳炎。由于长期没有得到治疗，小军的中耳炎已经发展成了黏连性中耳炎，治疗过程更复杂了。

“咽鼓管咽口被堵塞，将并发分泌性中耳炎导致听力减退和耳鸣。孩子表现的症状是看电视时音量大开，说话时声音很大，有时可出现耳朵流脓等化脓性中耳炎，家长要及时留意。”陈翠芳介绍，小军的调皮、不听话跟腺样体肥大也有一定的关系。“孩子由于长期处于缺氧状态，脾气会变得暴躁。”

除了脸部症状、耳部症状以外，腺样体肥大还可能引发鼻炎、鼻窦炎，有鼻屎和流鼻涕等鼻部症状，说话时带闭塞性鼻音，睡时发出鼾声，严重者可引起阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征。而当分泌物进入到咽喉及下呼吸道时，则会刺激呼吸道黏膜，可能引起阵咳易并发气管炎。

鼻内窥镜轻松确诊

及时治疗可有效逆转

陈翠芳介绍，腺样体肥大发病的主要原因有三个：环境污染、持续的炎症刺激和遗传。由于腺样体位于鼻咽部，在鼻子不舒服时，鼻部分泌物容易流入鼻咽部，从而使孩子的鼻咽部产生长期炎症。这种长期炎症，将引起孩子腺样体也产生慢性炎症，导致肥大性改变。

腺样体不像扁桃体那样，张开嘴巴就能看见，要检查腺样体是否肥大可以通过鼻内窥镜检查，分为硬镜和软镜检查。“鼻内窥镜的大小和棉签一样，不用麻药，刚出生的小孩也能适用，可以减少患儿的痛苦。”陈翠芳介绍。

对于腺样体肥大的治疗，如果病情不严重，可以先观察：合并鼻炎的，控制鼻腔炎症和过敏后，张口呼吸的情况可能会明显改善，两岁以下一般不建议手术。而对于有明显张口呼吸，有缺氧症状、面容改变，身体或智力发育迟缓的患儿，陈翠芳则建议通过手术进行切除。

因为腺样体肥大具有一定的遗传性，陈翠芳在接诊时，有时会遇到一些有腺样体肥大病史的家长带小孩来做手术。以前做腺样体手术是局部麻醉，患儿会清楚记得手术过程，手术完成后，患儿还会持续出血一段时间，所以医生会给病人一个容器带回家，用来吐血。“有些家长至今还清楚记得小时候做手术的经历。”陈翠芳感慨，现在的患儿对比以前幸运很多。“现在都是采用低温等离子手术，孩子在手术过程是全麻的，不痛、没有血，而且孩子不会记得做过这个手术。”

陈翠芳提醒，孩子如果出现腺样体肥大的四大症状：长期咳嗽、打鼾、听力下降、五官变形，家长需引起重视并前往医院检查。如果治疗及时，孩子的腺样体容貌可以得到有效的改善。而如果在12岁前不及早治疗，腺样体面容基本定型，很可能永远都不能恢复到以前的容貌。

■健康小贴士

如何预防儿童

腺样体肥大？

1.注意营养结构的合理，随着天气的情况及时增减衣服，注意防寒、保暖，预防感冒。

2.积极锻炼身体，如游泳、慢跑、羽毛球等运动，提高机体的免疫力。

3.积极治疗鼻炎，感冒，鼻窦炎，中耳炎等原发病。对于有先兆或出现打呼噜、耳闷等症状。需要引起家长和老师的重视，及时发现，及早到医院进行检查和治疗。